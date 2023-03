﻿Ein Däne soll es richten: Empor Rostock holt Trainer Nicolaj Andersson

Tragödie in Hamburg Tragödie in Hamburg

Nach dem Amoklauf in einer Hamburger Gemeinde der Zeugen Jehovas mit acht Toten waren am Freitag noch viele Fragen offen. In MV drückten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Wissenschaftsministerin Martin ihre Anteilnahme aus und dankten den Helfern. Auch in MV leben zahlreiche Zeugen Jehovas.