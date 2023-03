﻿Aufbruchstimmung bei Empor Rostock vor Kellerduell gegen Wölfe Würzburg: Jetzt gilt’s!

Rostock. Wem das Wasser bis zum Hals steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen. Ein Spruch, der die Situation beim HC Empor treffend beschreibt. Die Rostocker Handballer sind Tabellenvorletzter in der 2. Bundesliga und schweben in akuter Abstiegsgefahr. Im Kellerduell am Sonntag, 19. März, gegen die Wölfe Würzburg (17 Uhr, Stadthalle) ist ein Sieg Pflicht. „Es führt kein Weg daran vorbei“, weiß Kapitän Robert Wetzel.

Mit der Verpflichtung von Nicolaj Andersson (35) als neuem Chefcoach hat der Verein ein Zeichen gesetzt. Empor lässt im Kampf um den Klassenverbleib nichts unversucht.

Der neue Geschäftsführer Martin Murawski (34) weiß um die Bedeutung der Partie. Von einem Vier-Punkte-Spiel spricht er nicht. „Wir können nur zwei Punkte gewinnen oder verlieren“, begründet der frühere Bundesligaspieler. Murawski freut sich auf sein Heimdebüt und hat nach der Andersson-Verpflichtung bereits eine „Aufbruchstimmung im Team“ ausgemacht.

„Die ersten Tage waren sehr positiv. Alle ziehen gut mit“, bestätigt Torhüter Wetzel. Jonas Thümmler beschreibt den Dänen Andersson als „sehr gute Hilfe für uns. Er ist sehr sympathisch, hat eigene Ideen, die er einbringen will. Er hat aber auch gesagt, dass er uns nicht gleich überrumpeln will mit all den vielen neuen Eindrücken“, sagt der Kreisläufer, der nach überstandenem Muskelfaserriss an seinem Comeback arbeitet. Er hat keine Schmerzen mehr beim Laufen, auch die Ärzte und Physios seien zufrieden, berichtet Thümmler.

Kreisläufer Thümmler muss Hochzeitsreise verschieben

Der Rechtshänder hatte die Länderspielpause genutzt, um seine langjährige Lebensgefährtin Annette zu heiraten. Die Hochzeitsreise wird das Paar im Sommer nachholen. „Wir sind nicht so traditionell und nennen das Flitterwochen. Wir gehen in den Urlaub, wenn wir frei haben“, sagt Thümmler und schmunzelt. Geplant ist eine Italienrundreise. Sein Kumpel Fabian Wiede feiert Hochzeit in Italien. „Wir werden das verbinden“, kündigt der 29-Jährige an, der in der kommenden Saison zum HC Elbflorenz wechselt.

Bis zum Umzug nach Dresden liege der Fokus auf Empor und den Kampf um den Klassenverbleib, versichert Thümmler.

Trainer Andersson ist vom Erfolg seiner Mission überzeugt

Nicolaj Andersson hat bereits vor seinem Amtsantritt mehrere Videos von Empor angeschaut. Er hätte seinen Vertrag beim Schweizer Frauen-Serienmeister HC Brühl nicht vorzeitig aufgelöst und wäre nach Rostock gewechselt, wenn er nicht vom Erfolg seiner Mission überzeugt wäre, machte der einstige U-18-Weltmeister deutlich. Der Däne nutzte die vergangenen Tage, um den Spielern Selbstbewusstsein zu vermitteln und taktisch an ein paar Stellschrauben zu drehen.

Übrigens: Das Hinspiel hatte Empor mit 33:27 gewonnen. Das ist ein weiterer guter Grund, um am Sonntag erhobenen Hauptes ins Spiel zu gehen.