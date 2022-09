﻿Nach zwei Niederlagen: So wollen die Handballer von Empor Rostock den Bock umstoßen

Es ist das erste Spiel in der Stadthalle – und für den HC Empor so etwas wie ein Neubeginn. Die Rostocker Handballer empfangen am Sonntag den Dessau-Roßlauer HV und streben nach zwei Niederlagen den ersten Sieg an.

