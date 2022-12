﻿Empor Rostock macht nach Tor-Klau Welle – das sind die Konsequenzen

Rostock. Torklau mit Konsequenzen. Die falsche Zählweise eines Treffers – man könnte auch von Unterschlagung sprechen – bei der Zweitliga-Partie des HC Empor Rostock gegen die HSG Konstanz (32:32) hat ein Nachspiel. Ab sofort wird bei allen Heimpartien der HSG ein „offizieller Delegierter die Spielaufsicht haben“, heißt es in einer Stellungnahme der Handball Bundesliga GmbH (HBL), die in Abstimmung mit dem Deutschen Handballbund (DHB) erfolgte. Bei der Partie am Mittwochabend gegen die HSG Nordhorn (30:31) saß bereits ein Aufpasser am Tisch.

Das Spiel vom 2. Dezember und die Leistungen von Zeitnehmer, Sekretär und Schiedsrichtern sei gemeinsam mit dem DHB analysiert worden, heißt es in dem Schreiben. „In dieser intensiven Nachbereitung hat sich gezeigt, dass es individuelle Fehler gegeben hat. Die verantwortlich handelnden Personen beim DHB haben personelle Konsequenzen für die Verursacher beschlossen.“ So werden in der Konstanzer Schänzle-Sporthalle bis auf Weiteres Schiedsrichterpaare eingesetzt, die dem Elite- oder Elite-Anschlusskader des DHB angehören.

In der Partie in Konstanz hatte Empor-Spielmacher Sveinn Sveinsson mit einem schönen Hüftwurf getroffen. Wie im Video zu sehen ist, wäre es die 16:11-Führung für die Rostocker gewesen – wenn das Kampfgericht aufgepasst hätte. Stattdessen wurde die Anzeigetafel von 15:11 auf 15:12 gestellt – obwohl die Konstanzer gar nicht in Ballbesitz waren. Im offiziellen Spielprotokoll, das der OZ vorliegt, wurden die Spielstände 11:14, 12:14, 13:14 notiert.

Screenshot vom offiziellen Spielprotokoll. Die 15:11-Führung von Empor ist nicht vermerkt. © Quelle: OZ

Noch vor der Halbzeit machten Empor-Trainer Tristan Staat und Team-Betreuer Jürgen Rohde die Schiedsrichter und das Kampfgericht auf den Fehler aufmerksam – ohne Erfolg (die OZ berichtete). „Die Schiedsrichter haben unseren Offiziellen nach Rücksprache mit dem Kampfgericht mitgeteilt, dass sie das in der Halbzeit klären wollen. Dass dies spieltechnisch aber gar nicht mehr möglich ist, ließen sie unerwähnt“, schildert Empor-Geschäftsführer Stefan Güter das Gespräch.

So blieb die falsche Zählung bestehen. Das Kellerduell wurde 32:32 gewertet, „obwohl es eigentlich 33:31 für Empor stehen müsste“, kritisiert Güter.

Hohe Kosten, große Strapazen – Empor verzichtet auf Protest

Trotz der Benachteiligung verzichteten die Rostocker auf einen Protest. Eine Spielwiederholung „hätte neben Kosten in Höhe von fast 10 000 Euro für Busfahrt, Übernachtungen und Verpflegung auch bedeutet, dass wir zusätzlich zu den ohnehin schon sehr weiten und aufwendigen Auswärtsfahrten weitere 2000 Kilometer quer durch Deutschland hätten fahren müssen“, begründet Güter. „Wir wären wohl um eine weitere englische Woche nicht herumgekommen. Da viele unserer Spieler keine Vollprofis sind, hätten sie drei zusätzliche Urlaubstage investieren müssen“, fügt der Manager hinzu. Und weiter: „Ob wir am Ende dann auch wirklich mit zwei Punkten nach Hause gefahren wären, weiß niemand, denn das Spiel wäre ja bei 0:0 losgegangen und nicht beim 16:11 für Empor – dem Spielstand, bei dem der Fehler des Kampfgerichtes passiert ist.“

Der 46-Jährige hatte nach dem Vorfall Konsequenzen gefordert. „Wenn wir die stärkste zweite Liga der Welt sein wollen, dann müssen wir schleunigst daran arbeiten, dass wir auch auf diesem Gebiet professioneller werden. Wenn derart gravierende Fehler passieren, muss sich die Liga einschalten. Im schlimmsten Fall entscheidet so ein Fehler über Auf- oder Abstieg“, meint Güter.

Zahlreiche Fehler im offiziellen Spielprotokoll

Fakt ist: Zeitnehmer und Sekretär waren an diesem Tag nur selten auf Ballhöhe. Das offizielle Spielprotokoll enthält etliche Fehler. Nur zwei weitere Beispiele: Rostock hatte Anwurf und erzielte nach gut einer Minute durch Sveinsson das 1:0. Laut Protokoll gingen die Gastgeber, die bis dato keine Sekunde in Ballbesitz waren, durch Sebastian Hutecek in Führung – ein Spieler, der zu diesem Zeitpunkt gar nicht auf dem Feld stand. Die Konstanzer führten auch nicht 3:1, wie in den Aufzeichnungen notiert wurde. Der Spielverlauf war 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 2:3 und 3:3.

Screenshot vom offiziellen Spielprotokoll. Bereits die Anfangsphase ist durch viele Fehler geprägt. © Quelle: OZ

Eine Stellungnahme der HSG steht noch aus. Die HBL schreibt von einem „Einzelfall, den wir sehr bedauern“.

Doch in Konstanz sorgten Kampfgericht und Zeitnehmer in diesem Jahr nicht zum ersten Mal für Unmut. In der Aufstiegsrunde gegen den VfL Pfullingen wurde den Gästen der Ausgleichstreffer zum 34:34 aberkannt. Der Schiedsrichter hatte auf Tor entschieden. Der Zeitnehmer wiegelte ab. Der Ball sei erst nach Ablauf der Spielzeit hinter der Linie gewesen. Der Protest der Pfullinger wurde abgewiesen, weil das Videomaterial vom Bundessportgericht nicht als Beweis zugelassen wurde. Konstanz zog dank des Erfolgs als Gruppensieger in die Aufstiegs-Endspiele ein. Der VfL schied aus.

Auch der Wilhelmshavener HV legte Einspruch ein

Auch der Wilhelmshavener HV legte nach dem Spiel in Konstanz Einspruch ein. Aus Sicht der Gäste war die Spielzeit bereits abgelaufen. Dennoch habe es nach einem Freiwurf noch drei Sekunden Spielzeit für die HSG gegeben. Die letzte Aktion endete mit einem Foul, einer Roten Karte für den WHV und Siebenmeter für Konstanz, der zum 30:34 verwandelt wurde. Die Jadestädter verpassten um ein Tor den Aufstieg. Ihr Protest hatte keinen Erfolg.

Übrigens: Ab 12. Januar wird „Das Wunder von Konstanz – Der Film zum Aufstieg“ im Kino der Stadt am Bodensee ausgestrahlt. Ob in dem Streifen Zeitnehmer und Kampfgericht eine Rolle spielen, ist nicht bekannt.