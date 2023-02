﻿Empor Rostocks Kapitän Wetzel: Der Sieg war schön für das Gemüt

Rostock. Robert Wetzel stand auch gut zwei Stunden nach dem Schlusspfiff die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Der 28:25 (12:15)-Heimerfolg über TuSEM Essen sei „schön für das Gemüt“, meinte der Kapitän des HC Empor Rostock. „Der ist echt gut für die Stimmung“, fügte er hinzu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wetzel war in der Schlussphase der Fels in der Brandung. Ob von Außen, aus dem Rückraum oder vom Siebenmeterstrich – der 32 Jahre alte Schlussmann entschärfte in den letzten zehn Minuten sechs Würfe und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die Gastgeber mit einem fulminanten Endspurt einen 21:24-Rückstand noch wettmachten.

Lesen Sie auch

Die Moral ist intakt. Bereits in den Partien beim VfB Lübeck-Schwartau (27:27 nach 23:26) und daheim gegen Bayer Dormagen (22:24 nach 9:15 und 21:21) kämpften die Rostocker Handballer bis zum Schluss. „Dieses Mal hat mit den Zuschauern im Rücken das Pendel zu unseren Gunsten ausgeschlagen“, freut sich Wetzel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Kampf um den Klassenverbleib war dieser Sieg immens wichtig. In der Auf- und Abstiegstabelle, in der die Partien gegen den ukrainischen Gaststarter Motor Saporischschja nicht berücksichtigt werden, trennt Empor lediglich das schlechtere Torverhältnis von einem Nichtabstiegsplatz.

Starker Rückhalt: Empor-Torhüter Robert Wetzel pariert einen Wurf von Dennis Szczesny. © Quelle: Sebastian Heger

Die Mannschaft spüre das Vertrauen des Vereins, sagt Wetzel. „Es steht niemand da und sagt, ihr müsst!“, meint der Schlussmann. Auf die Mitkonkurrenten schaue er nicht. „Wir haben den Klassenverbleib in eigener Hand.“

Tristan Staat feiert noch einen Sieg – als Coach der A-Jugend

Auswärtspartien in Hüttenberg und Dessau, ein Heimspiel gegen Saporischschja und die Reise nach Nordhorn – das Programm in den kommenden Wochen ist hammerhart. Trainer Tristan Staat, der das erfolgreiche Wochenende am Sonnabend mit einem Sieg der A-Jugend in der Bundesliga-Meisterrunde (32:25 gegen Balingen-Weilstetten) abrundete, ist guter Dinge. Defensiv habe seine Mannschaft „eine beeindruckende Leistung“ aufs Feld gezaubert. „Im Spiel nach vorn müssen wir noch etwas variabler werden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die sich abzeichnende Rückkehr von Kreisläufer Jonas Thümmler, der gegen Essen auf der Ersatzbank saß, macht Mut. „Wir sind guter Dinge und werden uns auch auswärts nicht verstecken“, kündigt Staat an.