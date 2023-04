﻿Empor Rostocks Klubchef Woitendorf: Eisenach ist der letzte Strohhalm

Rostock. Tobias Woitendorf beurteilt die Situation realistisch. „Wahrscheinlicher ist, dass der Klassenverbleib nicht geschafft wird“, sagt der Klubchef des HC Empor nach der 26:35-Auswärtspleite gegen den VfL Potsdam.

Momentan spricht (nahezu) alles gegen die Rostocker Handballer, die in der brandenburgischen Landeshauptstadt ihre dritte Niederlage in Folge hinnehmen mussten, während die direkten Mitkonkurrenten Hagen, Dormagen und Lübeck-Schwartau Siege einfuhren. Elf Runden vor dem Saisonende beträgt der Rückstand des HCE auf das rettende Ufer bereits acht Punkte.

Nach Aussage von Woitendorf gibt es im Falle eines Abstiegs nur ein Ziel: den sofortigen Wiederaufstieg. Klar ist auch: In der 3. Liga würde Empor seine Heimpartien in der Fiete-Reder-Halle sowie in der Ospa-Arena austragen und lediglich zu Highlight-Spielen in die Stadthalle ziehen wollen.

Doch noch sei rechnerisch alles möglich, meint Woitendorf. Die Heimpartie am kommenden Sonnabend gegen den Tabellendritten ThSV Eisenach (17 Uhr, Stadthalle) sei der „letzte Strohhalm“, sagt der Vorstandsvorsitzende und fügt hinzu: „Wir haben noch eine minimale Chance. Dafür ist ein Sieg gegen Eisenach Pflicht und dann muss eine Serie gestartet werden.“

Woitendorf kritisiert Ex-Trainer Wiechers

Ein Grund für die anhaltende Durststrecke sei die „fehlende Breite im Kader durch die vielen Verletzten“, meint Woitendorf, der unter Andersson Fortschritte ausgemacht hat. „Wir spielen gegen starke Gegner anfänglich gut mit“, sagt der 47-Jährige. In seinen Worten schwingt ein Aber mit: „Wir halten es nur 40, 45 Minuten durch. Wir haben deutliche Nachteile im Vergleich zu anderen Mannschaften in Sachen Fitness und Athletik.“ Ähnlich sieht es Geschäftsführer Martin Murawski: „Hinten heraus hat uns die Luft gefehlt, um das Tempo der Potsdamer mitzuhalten.“ Nach Aussage von Woitendorf müsse der Verein Versäumnisse aus der Saisonvorbereitung ausbaden – darin schwingt Kritik an Ex-Trainer Till Wiechers mit.

Unabhängig davon, ob Empor in der kommenden Saison in der 2. oder 3. Liga spielt, laufen die Planungen für den neue Spielzeit. Trainer Nicolaj Andersson, Geschäftsführer Martin Murawski und die Vorstandsriege bleiben auch im Abstiegsfall an Bord. „Der Verein steht strukturell solide da, ist wirtschaftlich gesund, hat treue Fans und eine gute Nachwuchsarbeit“, konstatiert Woitendorf. „Darauf können und müssen wir aufbauen.“

Empor hat bisher acht Spieler für die kommende Saison

In der Mannschaft zeichnet sich indes ein größerer Umbruch ab. Christian Wilhelm und Philipp Asmussen wechseln im Sommer zu TuSEM Essen. Jonas Thümmler kehrt zurück zum HC Elbflorenz und Nick Witte verstärkt DHK Flensborg. Weitere Abgänge werden folgen.

Empor hat bislang acht Spieler für die kommende Saison unter Vertrag: die Torhüter Robert Wetzel und Leon Mehler, Neuzugang André Meuser, Alexander Schütze, Jesper Schmidt, Dennis Mehler, Marc Pechstein und Kay Funke.

A-Jugend verpasst Einzug ins Viertelfinale

Schütze und Funke waren am Wochenende doppelt gefordert. Sie spielten mit der A-Jugend in der Meisterrunde beim souveränen Spitzenreiter Füchse Berlin, mussten eine 32:35-hinnehmen und verpassten damit knapp den Einzug in das Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft. „Das war kein gutes Wochenende für Empor“, meint Woitendorf.