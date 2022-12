﻿Endrunde für die 10. Rostocker Stadtmeisterschaft: Hier die Auslosung nochmal ansehen

Bürgermeisterin Eva-Maria Kröger hat die beiden Gruppen für das Finalturnier der 10. Rostocker Stadtmeisterschaft am Montag bei OZ live ausgelost. Hier können Sie sich das Video noch einmal ansehen.

Rostock. Am Montag ist im Medienhaus der OSTSEE-ZEITUNG die Endrunde der 10. Rostocker Stadtmeisterschaft ausgelost worden. Als Losfee war Eva-Maria Kröger als frischgebackene Bürgermeisterin von Rostock im Einsatz. Dem Finalturnier fiebern die Hallenfußball-Fans der Stadt entgegen. Das große Ereignis steigt am 7. Januar in der Ospa-Arena.