﻿Peter Vollmann mit Braunschweig bei Hansa Rostock unter Druck: „Für uns ist es ein Endspiel“

Ungewöhnliche Aktion

Am Herrentag war ein 85-Jähriger mit seinem Wagen in die Wand eines Einfamilienhauses in Ribnitz--Damgarten (Vorpommern-Rügen) gekracht. Erst am Mittwoch konnte das Fahrzeug geborgen werden, da nicht klar war, wie groß die Schäden am Haus sind. Wie die Aktion ablief.