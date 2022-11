Entlassung von Trainer Härtel bei Hansa Rostock: Wie OZ-Leser die Entscheidung bewerten

Jens Härtel ist nicht länger Trainer des Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock. In einer Umfrage wollte die OZ wissen, was Sie von dieser Entscheidung des Vereins halten. Das Ergebnis ist recht eindeutig.

Rostock. Stimmen Sie hier weiter ab!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ist Ihre Auffassung zur Entlassung von Jens Härtel?

7,7 Prozent der Umfrageteilnehmer haben sich zu diesem Thema noch keine Meinung gebildet und antworteten mit: „Ich weiß nicht.“ Die Umfrage ist nicht repräsentativ.

Zwischenauswertung zur Umfrage

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

73,7 Prozent (1213 Personen) halten die Entscheidung des FC Hansa für falsch. Sie hätten Jens Härtel gerne weiter als Coach beim Koggen-Klub gesehen- Lediglich 18,6 Prozent (306 Teilnehmer) können das Aus für Härtel nachvollziehen und halten die Entscheidung für richtig.

Mehrheit hält Entscheidung des FC Hansa für falsch

Lesen Sie auch

Die Frage lautete daher: Halten Sie die Entlassung von Jens Härtel für richtig? Bislang haben sich 1646 Teilnehmer an der Umfrage beteiligt. Und das Ergebnis fällt recht eindeutig aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der FC Hansa Rostock hat Jens Härtel von seinem Trainerposten bei der Zweitliga-Mannschaft entbunden. Mit Patrick Glöckner präsentierte der Verein am Montag bereits einen Nachfolger. In einer Umfrage wollte die OZ von ihren Leserinnen und Lesern wissen, was sie von dieser Entscheidung halten.