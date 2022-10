﻿Entlassung von Trainer Till Wiechers bei Empor Rostock: Ein harter Schnitt

Rostock. Seine Amtszeit dauerte fast 64 Monate. Die Trennung ging in nicht einmal 30 Minuten über die Bühne. Der HC Empor Rostock hat Trainer Till Wiechers beurlaubt. Der Handball-Zweitligist zog nach der 22:34-Heimpleite gegen Spitzenreiter HBW Balingen-Weilstetten die Konsequenzen. Nach nur einem Sieg aus sieben Partien handelten Vorstand und Geschäftsführung. Bis auf Weiteres haben Tristan Staat und Florian Zemlin das Sagen. Die vereinsinterne Lösung ist schlüssig und richtig.

Eine Trainer-Entlassung ist an sich ein normaler Vorgang, denn Handball ist ein Ergebnissport und der Coach das schwächste Glied in der Kette. In Rostock ist die Lage anders. Das Aus von Wiechers ist für beide Seiten ein schmerzhafter und tiefer Schnitt.

Alles war auf den Trainer ausgerichtet

Der Sportwissenschaftler hat die Mannschaft geformt, sie zweimal vor dem Abstieg bewahrt, ist mit ihr in die 2. Bundesliga aufgestiegen und hat den Klassenverbleib geschafft. Mehr noch: Alles war auf Wiechers ausgerichtet. Insofern birgt die Trennung von ihm Gefahren. Sollte der Neue-Besen-Effekt ausbleiben, steht der Verein am Saisonende womöglich dort, wo er sich 2017 bei Wiechers Amtsantritt befand – vor einem Neuanfang in der 3. Liga.