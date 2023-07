﻿Er ist der Größte bei Hansa Rostock: So tickt Neuzugang Janik Bachmann

Rostock. Dass Hansa Rostock nach dem Abstieg des SV Sandhausen aus der 2. Liga bei den Kurpfälzern „wildert“, kam angesichts der SVS-Vergangenheit von Trainer Alois Schwartz nicht überraschend. Bei Janik Bachmann hinterlegten die Mecklenburger früh ihr Interesse. „Es ging relativ schnell. Schon kurz nach dem letzten Saisonspiel bestand der Kontakt zu Hansa“, sagt der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler, der dem Koggenklub umgehend den Zuschlag gab.

„Ich wollte eigentlich erst mal in die Sommerpause gehen und in Ruhe schauen. Dann habe ich mir aber gedacht: „Das ist ein Riesenverein, ich habe da richtig Bock drauf“, erzählt Bachmann, an dem auch andere Vereine interessiert waren. Dass der Trainer in Rostock Alois Schwartz heißt, erleichterte ihm die Entscheidung.

Janik Bachmann schätzt Trainer Schwartz: „Er ist ein korrekter, ehrlicher Typ“

Beide haben schon in Sandhausen gut zusammengearbeitet. „Das spielt natürlich auch eine Rolle. Da weiß man, was der Trainer von einem verlangt, was man unter ihm abrufen soll“, erklärt Bachmann. Der Rechtsfuß schätzt den erfahrenen Coach, der ihm „ein bisschen was erzählt“ hat, was ihn bei Hansa und in Rostock erwartet: „Alois Schwartz ist ein korrekter Typ, immer geradeaus. Er versteht sich mit jedem in der Mannschaft, weil er ehrlich ist. Wenn man für ihn immer alles gibt, gibt er auch für die Mannschaft alles.“

Hansas Größter (1,96 Meter) ist einer von drei Rostocker Neuzugängen aus Sandhausen: Athletiktrainer David Lechner – der Österreicher ersetzt Björn Bornholdt – ist wie Bachmann vom ersten Trainingstag an dabei. Ende letzter Woche kam Offensivmann Christian Kinsombi dazu, der zwei Jahre lang für die Kurpfälzer spielte.

Mittelfeldspieler trifft in Rostock auf bekannte Gesichter

Dass Bachmann bei Hansa auf das eine oder andere bekannte Gesicht trifft, erleichtert ihm die Eingewöhnung weit weg von seinem bisherigen Wirkungskreis in Süddeutschland (u. a. Sandhausen, Kaiserslautern, Würzburg, Darmstadt). Auch Alexander Rossipal, Hansas neuer Linksverteidiger, der aus Mannheim gekommen ist, kennt Bachmann aus einem gemeinsamen halben Jahr in Sandhausen. „Und mit ‚Straußi‘ habe ich vor Jahren in der hessischen Auswahl zusammengespielt“, erzählt er mit Blick auf FCH-Rechtsverteidiger John Patrick Strauß.

Nach Rostock kommt Janik Bachmann – Rufname Jay – zunächst allein. Seine Frau Larissa und die beiden kleinen Söhne Noah Jay (zwei Jahre) und Eliah Jay (neun Monate) kommen nach, sobald eine Wohnung gefunden ist. „Wir sind kurz mal hier gewesen, als ich meinen Vertrag unterschrieben habe. Da haben wir uns Warnemünde und die Stadt ein bisschen angeschaut, das hat uns schon supergut gefallen.“

„Bin glücklich, dass ich nächste Saison wieder 2. Liga spielen darf“

Für zwei Jahre hat Bachmann bei Hansa unterschrieben und hat an sich selbst den Anspruch, in seiner neuen Mannschaft Akzente zu setzen. „Ich will kämpferisch vorangehen, meine Mentalität und meine Laufstärke einbringen.“ Sein großes Plus ist seine Flexibilität. Der Mittelfeld-Allrounder kann auch zentral in der Abwehrkette spielen und probierte sich sogar schon als Mittelstürmer aus. Am wohlsten fühlt er sich aber zentral im Mittelfeld. „Auf der Sechs, aber ich habe zuletzt auch viel als Zehner hinter den Stürmern gespielt“, sagt Hansas Neuverpflichtung.

Der Abstieg mit Sandhausen in die 3. Liga hat den gebürtigen Südhessen noch eine Weile beschäftigt. „Das ratterte die ganze Zeit, auch im Urlaub noch. Aber ist dann auch abgeschlossen, jetzt beginnt ein neues Kapitel“, sagt Janik Bachmann: „Ich bin einfach glücklich, dass ich nächste Saison wieder in der 2. Liga spielen darf.“

