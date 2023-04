﻿Einspruch erfolgreich: DFB-Sportgericht reduziert Strafe gegen Hansa Rostock

Kostenfrei bis 18:59 Uhr lesen

Usedom von oben

Den Sonnenuntergang in luftiger Höhe erleben – das bietet der Baumwipfelpfad in Heringsdorf. Am 30. April ist es das erste Mal so weit, der 1350 Meter lange Pfad hat an diesem Tag länger geöffnet. Besonders schön wird das Naturschauspiel sicher im Juni werden – dann locken die „weißen Nächte“ nach Usedom.