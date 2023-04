﻿Erster Saisonsieg: Rostocker FC arbeitet am versöhnlichen Endspurt

Im 21. Anlauf hat es geklappt. Die Fußballerinnen des Rostocker FC landeten mit dem 1:0 beim SV Eintracht Leipzig-Süd ihren ersten Saisonsieg in der Regionalliga Nordost.

Leipzig. Lange mussten die Fußballerinnen des Rostocker FC auf dieses Erfolgserlebnis warten. Durch einen Lucky Punch haben Mecklenburgerinnen am Sonntag ihren langersehnten ersten Saisonsieg im 21. Spiel in der Regionalliga Nordost gefeiert. Julia Heinschel traf per Abstauber beim 1:0 (0:0) auswärts gegen den Tabellenvorletzten SV Eintracht Leipzig-Süd in der 89. Minute.