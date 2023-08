﻿Erstes Heimspiel der U 23 von Hansa Rostock: Diese Bereiche sind im Ostseestadion geöffnet

Fußball-Regionalliga Nordost

Ein Blick ins Ostseestadion: Hier wird die U 23 am Sonnabend gegen den Chemnitzer FC spielen.

Die U 23 des FC Hansa Rostock bestreitet am Sonnabend ihr erstes Heimspiel in der Regionalliga Nordost. Gegner ist der Chemnitzer FC. Bei den Himmelblauen hatte sich Trainer Christian Tiffert am ersten Spieltag auf kuriose Art und Weise die Nase gebrochen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket