﻿Euro Winners Cup: Rostocker Robben scheiden in erster K.o.-Runde aus

Ankunft im Bärenwald

Ehemalige „Restaurantbären“ aus der Ukraine finden neues Zuhause in MV

Der Bärenwald in Stuer an der Mecklenburgischen Seenplatte bekommt Zuwachs. In die waldreichen Freigehege ziehen am Montag zwei Tiere ein, die von der Tierschutzstiftung 2019 in der Ukraine aus engen Käfigen geholt wurden.