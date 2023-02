﻿Ex-Hansa-Co-Trainer Thielemann als neuer Chefcoach beim FSV Zwickau gehandelt

Nach dem Aus im November 2022 beim FC Hansa Rostock könnte es für Ronny Thielemann eine neue Aufgabe geben. Er soll beim FSV Zwickau im Gespräch sein. Der Verein ist aktuell im Krisenmodus.

Zwickau. Bei der Suche nach einem neuen Chefcoach soll Fußball-Drittligist FSV Zwickau Ronny Thielemann in Visier genommen haben. So berichtet es die „Bild“-Zeitung. Der 49-Jährige war bis vergangenen November noch Co-Trainer unter Coach Jens Härtel beim FC Hansa Rostock. Fast vier Jahre lang war das Duo bei der Kogge und feierte mit ihr 2021 den Aufstieg in die 2. Bundesliga.