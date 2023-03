﻿Über 50 Kilo müssen bei Ex-Hansa-Kicker Pannewitz runter – Debüt als MMA-Kämpfer geplant

Noch vor drei Wochen brachte Kevin Pannewitz 139 Kilo auf die Waage. Der ehemalige Profifußballer des FC Hansa Rostock will nun in den MMA-Käfig steigen. Wie er sich auf seinen ersten Kampf vorbereitet.

Kevin Pannewitz, hier Ende Januar 2023, spielt mittlerweile für Delay Sports in Berlins Kreisliga C.

Berlin. Kevin Pannewitz wechselt die Sportart. Der ehemalige Fußballprofi des FC Hansa Rostock strebt eine neue Laufbahn als MMA-Kämpfer an. „Ich will mir und allen da draußen beweisen, dass man alles schaffen kann, wenn man es wirklich will! Der Sportler in mir wird jetzt die härteste Sportart der Welt, MMA, bezwingen“, wird der 31-Jährige in einem Bericht der Bild-Zeitung zitiert.

Kevin Pannewitz will gegen weiteren Ex-Profi kämpfen

Im Herbst will Pannewitz sein Debüt auf einem Event von „Oktagon MMA“ (größte Organisation in Europa) geben. Sein Gegner für den Käfig ist ein weiterer Ex-Fußballer. Martin Fenin, der früher für Eintracht Frankfurt und Energie Cottbus am Ball war, wird den gebürtigen Berliner herausfordern.

Seit drei Wochen trainiert Pannewitz für den Kampf. Für den Schlagabtausch mit Fenin muss er mächtig abspecken. Laut Bild hatte Pannewitz vor der ersten Einheit 139 Kilo auf den Rippen. Mit knallhartem Training müssen bei ihm 56 Kilo im kommenden halben Jahr runter. Das Gewichtslimit für den Kampf liegt bei 83 Kilo. Der MMA-Neuling muss zudem das komplette Regelwerk erlernen.

Pannewitz spielt mittlerweile für Berliner Kreisligisten Delay Sports

Damit Pannewitz pünktlich in Form sein wird, zieht er eine knallharte Diät durch (unter anderem Intervallfasten). Seinen Weg lässt der Mann, der von 2008 bis 2012 für den FC Hansa aufgelaufen ist, von einem Filmteam dokumentieren. Auf dem Youtube-Kanal von „Oktagon Deutschland“ soll ab Sonntag alle zwei Wochen ein Video von Pannewitz bis zu seinem Kampf veröffentlicht werden.

Für den Ex-Rostocker soll der Einstieg in den Kampfsport ein Neuanfang sein. Für die Laufbahn als Profi-Fußballer ist der Zug mittlerweile abgefahren. Eskapaden abseits des Platzes und ständige Gewichtsprobleme verhinderten den Durchbruch von Pannewitz, der einst als großes Talent galt.

Nach zuletzt mehreren Stationen im Amateurfußball in Brandenburg und in der Hauptstadt heuerte der Rechtsfuß im vergangenen Sommer beim Berliner Kreisligisten Delay Sports an. Im Verein von Social-Media-Star Elias Nerlich trainiert der defensive Mittelfeldspieler auch die zweite Mannschaft.

Sieger bei „Kampf der Realitystars“

Die Unterhaltungsbranche hat Pannewitz auch für sich entdeckt. Er gewann 2020 das Trash-TV-Format „Kampf der Realitystars“ und heimste für den Sieg 50 000 Euro ein. Geplante Teilnahmen bei weiteren Sendungen, wie dem „Dschungelcamp“ oder „Big Brother“, blieben bislang aus. Auf Youtube (34 000 Follower) und Instagram (30 000 Follower) hat sich Pannewitz eine größere Community aufgebaut.