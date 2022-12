﻿Ex-Hansa-Profi Tobias Schwede: Verdacht der gemeinschaftlichen Vergewaltigung

Neue Cartoon-Ausstellung in der Kunsthalle Kühlungsborn: So „schlimm“ sind die Karikaturen

Die Ausstellung „Schlimme Bilder“ wird am Sonnabend in der Kunsthalle Kühlungsborn eröffnet. Die Cartoons wurden zuvor auf dem Karikaturen-Freiluftfestival „Cartoonair am Meer“ in Prerow gezeigt. Wir haben schon einmal einen Blick darauf geworfen.