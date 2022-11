﻿Ex-Hansa-Profi Ziemer zurück in Rostock: Bei diesem Verein ist er Nachwuchscoach

Vier Jahre ging Marcel Ziemer für den FC Hansa Rostock auf Torejagd. 2018 zog er zurück in die Nähe seiner Heimat Worms. Mittlerweile ist er wieder an der Küste und heuerte kürzlich bei einem Verein in der Hansestadt an.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket