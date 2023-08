„Es war lebensgefährlich“: Ex-Hansa-Profi Nik Omladic spricht über Unwetter in seiner Heimat﻿

Rostock. Nik Omladic trägt Handschuhe, als er den Boden saugt. Der frühere Hansa-Profi hilft einem Freund, die Folgen des Unwetters in Slowenien zu beseitigen. Dann schaltet er das Gerät aus und wendet sich mit einer Grußbotschaft an die Rostocker Fußballfans.

Das Video ist auf der Facebook-Seite des Hansa-Fanradios zu sehen, das nach der Naturkatastrophe spontan eine Versteigerung startete. Unter den Hammer kamen ein handsigniertes Trikot von Nico Neidhart, das der Schütze des Siegtreffers am 20. Februar 2021 gegen Waldhof Mannheim (1:0, Vorlage Omladic) trug, und ein Dress von Torjäger John Verhoek. Der Erlös – insgesamt 1050 Euro – gingen an die Caritas und die Stiftung des Technischen Hilfswerkes.

Omladic, der für Greuther Fürth, Eintracht Braunschweig und Hansa insgesamt 98 Zweit- und 57 Drittliga-Spiele bestritt, ist dankbar für die Unterstützung aus seiner früheren Wahl-Heimat. „Das Schlimmste ist überstanden. Wir tun alles, damit es hier besser wird“, versprach der Ex-Nationalspieler, der seit Sommer für den FC Koper auf Torejagd geht.

Während das Unwetter in Sloweniens Nordwesten tobte, schien in der Hafenstadt an der Adria die Sonne. „Hier war gar nichts“, berichtet der aus Celje stammende Omladic. Als er die Zerstörungen in seiner Heimatregion sah, bat er um trainingsfrei. „Der Kopf war eh nicht beim Fußball.“

Omladic packt bei Aufräumarbeiten mit an

Omladic reiste ins Krisengebiet. Sein Heimatdorf blieb verschont, aber in den Nachbarorten sorgten die Wassermassen für schwere Verwüstungen. „Das war richtig lebensgefährlich.“ Der 33-Jährige packte bei den Aufräumarbeiten mit an. „Es war traurig, die Folgen zu sehen“, sagt Omladic. In der Not wurden Fremde zu Freunden. „Wie eine kleine Familie“, beschreibt der Fußballprofi.

Omladic kam 2009 nach Rostock. Mit Hansa feierte Omladic den Aufstieg in die 2. Liga und den Klassenverbleib. 2022 musste der Stürmer den Verein verlassen. Beim Abschied weinte er. „Das tat richtig weh“, sagt Omladic. „Hansa ist und bleibt in meinem Herzen.“

