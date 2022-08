Zuhause ist Thomas Doll in Budapest. Von dort stammt seine Ehefrau Edina. Seit Mai ist der 56-jährige Cheftrainer bei Persija Jakarta und lebt in der indonesischen Hauptstadt.

Thomas Doll war Profi beim FC Hansa Rostock und Nationalspieler, danach Bundesliga-Trainer beim HSV, dem BVB und Hannover 96. Seit Mai coacht er einen Klub in Indonesien und holte Hansa-Kicker Hanno Behrens. Im OZ-Interview erzählt der 56-Jährige, warum er sich in Jakarta stets fahren lässt, wie es sich in einem Wolkenkratzer wohnt und welche Beziehungen er noch nach MV hat.

