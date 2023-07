﻿Ex-Hansa-Rostock-Trainer Pavel Dotchev lehnt Videobeweis ab

Mehrere Widersprüche gegen Schulzuweisung

In Bezug auf die Probleme bei der Zuweisung von Schulanfängern in Grundschulen der Hansestadt Wismar hat Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) erklärt, dass die Schulwegzeiten in den festgelegten Einzugsbereichen zumutbar sind. Was das Bildungsministerium jetzt von der Hansestadt Wismar fordert.