﻿Ex-Hansa-Stürmer Marcel Ziemer bestreitet Abschiedsspiel in Rostock: Fragen und Antworten

Rostock. Bei Marcel Ziemer (37) steigt so langsam die Nervosität. Der ehemalige Fußball-Profi des FC Hansa Rostock (102 Pflichtspiele, 43 Tore) wird am Sonnabend um 14 Uhr sein Abschiedsspiel im Rostocker Leichtathletikstadion bestreiten. Mit seinen „Cello Allstars“ wird der gebürtige Pfälzer gegen eine Auswahl vom FC Förderkader René Schneider antreten. Bei den Rostockern ist er seit November 2022 als Co-Trainer der U 17 tätig. Vor Ziemers letzter Schicht als aktiver Fußballer beantwortet die OSTSEE-ZEITUNG die wichtigsten Fragen.

Wer spielt bei den „Cello Allstars“ mit?

Verwandte, Freunde und enge Weggefährten aus seiner aktiven Zeit hat Marcel Ziemer für seine Auswahl nominiert (siehe Infokasten). Sie ist mit einigen bekannten Namen gespickt. So wird Hansa-Kicker Pascal Breier genauso dabei sein wie die Ex-Rostocker Stefan Wannenwetsch, Amaury Bischoff, Christian Bickel und Marcus Hoffmann. Gecoacht wird die Mannschaft vom FCH-Vereinsarzt Dr. Frank Bartel. Auch Hansa-Zeugwart Andreas Thiem soll laut Ziemer auf dem Feld aktiv mitwirken. Zudem wurden die vergangenen Tage im Internet zwei Wildcard-Gewinner ermittelt.

Sie spielen bei den Cello Allstars mit Marcel Ziemer (Ex-Fußball-Profi), Marc Ziemer, Jonas Ziemer (beide Söhne), André Ziemer (Bruder), Amaury Bischoff, Christian Bickel, Marcus Hoffmann, Stefan Wannenwetsch (ehemalige Hansa-Profis), Pascal Breier (aktuell FC Hansa), Andreas Thiem (Hansa-Zeugwart), Tobias Hamann (Hansa-Physiotherapeut), Steffen Bohl (ehemaliger Mitspieler vom 1. FC Kaiserslautern), Onni Schlebusch (Radiomoderator Ostseewelle), David Grabarczyk (One-Love-Bekleidung), Horst Greinert, Marcel Jankowski (beide FC Förderkader), Guido Kocer (Jugendfreund), Yannick Bach, Fabi Wadra, Janni, Kalli Schneider, Theo Stein, Janne Dethloff (weitere Freunde), Tom Landmann, Pia Fallert (Wildcard-Gewinner).

Wie setzt sich die Auswahl des FC Förderkader zusammen?

Der FC Förderkader hat die Organisation für das Event übernommen. Die Rostocker haben langjährige Mitglieder aus dem Altherren- und Männerbereich sowie aus der U 19 ausgewählt, um die Mannschaft zu bilden. Moderiert wird die Veranstaltung vom ehemaligen Hansa-Stadionsprecher Klaus-Jürgen Strupp.

Gibt es noch Tickets und wenn ja, wo?

Ja, es gibt noch genügend Karten. Vor zwei Wochen hatte Ziemer von 600 verkauften Tickets gesprochen. Eine Anzahl von rund 1000 Zuschauern beim Abschiedsspiel würde ihn persönlich freuen.

Nach wie vor sind Tickets online erhältlich. Beim Restaurant Xanthi in Kritzmow oder jeweils in Rostock in der Grubenstraße 10 bei „sportdruck und meer“ oder am Damerower Weg 25 A beim FC Förderkader können Sie noch Karten erwerben.

Was kostet eine Karte?

Kinder bis zwölf Jahre bezahlen 6,50 Euro pro Ticket, Erwachsene 12,50 Euro.

Welche Aktionen sind rund um das Ereignis geplant?

Die Mannschaften sollen vor dem Anpfiff mit Einlaufkindern auf das Spielfeld laufen. Laut Ziemer werden auch Cheerleader auf dem Platz für Unterhaltung sorgen. Ein Teil der Einnahmen des Spiels soll einem guten Zweck zugutekommen.

OZ