﻿Ex-Hansa-Torjäger Marcel Ziemer unterstützt die Kinderkrebshilfe Rostock

Kampfsport

Judo in Grimmen: Nach großem Anfängerturnier folgt Bundesliga-Titelkampf

Zum 16. Anfängerturnier von Gastgeber Grimmener KSV (Landkreis Vorpommern-Rügen) werden 250 Judokas in der Trebelstadt erwartet. Am selben Tag wird der deutsche Meister in der Bundesliga II erkämpft.