﻿Von Brand bis Wolf: Was die Ex-Trainer von Hansa Rostock heute machen

Rostock. Entweder sie hatten schon eine Karriere im Profifußball, als sie zu Hansa Rostock kamen oder es wurde anschließend schwer für sie, im Trainergeschäft dauerhaft Fuß zu fassen. Nur für wenige Fußballlehrer wurde der Koggenklub zum Karrieresprungbrett.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aufstiegscoach Jens Härtel hat sich kontinuierlich nach oben gedient und sich in insgesamt fast acht – zumeist erfolgreichen – Jahren bei Hansa und beim 1. FC Magdeburg einen guten Namen gemacht. Vor wenigen Tagen unterschrieb der Sachse bei Rostocks Liga-Konkurrent Eintracht Braunschweig. Retter Alois Schwartz arbeitet schon länger mit Erfolg in der 2. und 3. Liga – doch was wurde aus ihren vielen Vorgängern beim FC Hansa?

Steht Christian Brand bald in der 5. Liga an der Seitenlinie?

Einige haben den Trainerjob aufgegeben, andere sind vereinslos, im Ruhestand oder coachen nur noch unterklassig. So wie Christian Brand. Der ehemalige Profi (u.a. Werder, Wolfsburg, Hansa) trainierte eineinhalb Jahre bis Mai 2013 Rostocks Drittliga-Mannschaft. In der Saison 2023/24 könnte der 51-Jährige in der fünftklassigen Bremen-Liga bei Regionalligaabsteiger Werder II an der Seitenlinie stehen. Das war – und ist noch – der Plan A der Grün-Weißen. Es könnte aber eine überraschende Kehrtwende geben: Brand, der seit 2018 im Werder-Nachwuchs tätig ist, liegt nach Informationen des Portals „Deichstube“ ein attraktives Angebot vor, das der Ex-Hansa-Trainer zunächst prüfen wolle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Brands Nachfolger auf der Trainerbank in Rostock arbeitete zwischenzeitlich als Sportdirektor beim damaligen Zweitligisten Erzgebirge Aue, ist aber wieder auf die Trainerbank zurückgekehrt. Pavel Dotchev (Mai 2017 bis Januar 2019 in Rostock) schaffte mit den Sachsen in der letzten Saison den Klassenerhalt in der 3. Liga, nachdem er zuvor Duisburg und Viktoria Köln trainiert hatte. „Ich habe hier einen unbefristeten Vertrag. Ich kann entscheiden, wie lange es geht“, sagte der 57-Jährige, als der Klassenerhalt mit Aue feststand.

Andreas Bergmann © Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Andreas Bergmann verpasste den Sprung in die Regionalliga

Zwei Ligen tiefer, in der Oberliga Hamburg, kickt die Mannschaft von Andreas Bergmann. Mit Altona 93 verpasste der 64-Jährige, ehemals Cheftrainer des FC St. Pauli und interimsweise von Hannover 96, den Sprung in die Regionalliga. Bei Hansa musste er 2014 nach nur neun Monaten gehen. Bergmanns Nachfolger Dirk Lottner (51) durfte nur vier Spiele bleiben und ist heute U-19-Coach bei Hannover 96.

Der gebürtige Rostocker Marco Kostmann, Sohn von DDR-Oberliga-Torschützenkönig Gerd Kostmann, war in der Saison 2009/10 kurzzeitig Hansas Cheftrainer, als die Mecklenburger erstmals in die 3. Liga abstiegen. Seit 2011 ist der 57-Jährige – mit einer zweijährigen Unterbrechung beim HSV II – Torwartcoach bei Arminia Bielefeld. Mit den Ostwestfalen stieg Kostmann in dieser Saison aus der 2. Liga ab. Sein damaliger Assistent in Rostock und kurzzeitiger Hansa-Chefcoach Thomas Finck (November 2013 bis Januar 2014) arbeitet nicht mehr als Trainer. Der 53-jährige Rostocker ist nach sechseinhalb Jahren als Scout und Chefscout beim FC Ingolstadt seit Sommer 2022 Scout bei Schalke 04.

Marc Fascher ist Europa-Scout für US-Klub

Auch Marc Fascher (2012/13 bei Hansa) hat sich aus dem Trainergeschäft verabschiedet. Der 54-jährige Hamburger, der nach seinem Aus in Rostock u.a. Coach bei SF Lotte und Rot-Weiss Essen war, ist seit drei Jahren als Europa-Scout für Chicago Fire FC unterwegs. Beim MLS-Klub trägt Ex-Hansa-Kapitän Sebastian Pelzer (42) seit Ende 2019 als Technischer Direktor Verantwortung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Marc Fascher © Quelle: Andy Bünning

Lesen Sie auch

Ganz raus aus dem Trainergeschäft sind die einstigen Bundesliga-Profis Karsten Baumann und Wolfgang Wolf. Der 53-jährige Baumann hat seit seinem Aus bei Hansa im Dezember 2015 keinen Trainerjob mehr übernommen. Auch der in der Bundesliga als Coach erfolgreiche Wolf (Wolfsburg, Nürnberg), der bei Hansa im September 2012 entlassen wurde, ist runter vom Trainerkarussell. Nach einer letzten Station bei Regionalligist Lok Leipzig beendete der einstige Teamkollege von Alois Schwartz bei den Stuttgarter Kickers vor drei Jahren mit 62 seine Karriere als Fußballlehrer. Wolfs Co-Trainer bei Hansa war übrigens Kumpel Steffen Baumgart (51), aktuell als Chefcoach beim 1. FC Köln.

Wolfgang Wolf © Quelle: Jan Woitas/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Karsten Baumann war Hansa der letzte Trainerjob im Profifußball

Nur ein Vierteljahr jünger als Wolf ist Peter Vollmann – doch anders als der Pfälzer ist Hansas Aufstiegstrainer von 2011 weiterhin im Geschäft. Als Sportchef von Eintracht Braunschweig (seit 2019) holte der heute 65-Jährige, der nach seinem zweiten Hansa-Engagement (Juli bis Dezember 2014) bis 2018 drei Jahre den VfR Aalen coachte, vor einer Woche Jens Härtel zu den Niedersachsen – der erste Fußball-Job für den Rochlitzer bei einem westdeutschen Verein. Patrick Glöckner, Härtels Nachfolger in Rostock, ist seit seiner Entlassung ohne neuen Arbeitgeber, er steht weiter bei Hansa unter Vertrag.

Nur ein ehemaliger FCH-Trainer brachte es zu Meisterehren. Für Armin Veh (62) war der Koggenklub von 2002 bis 2003 die erste Bundesliga-Station. Zwei Jahre nach seinem freiwilligen Aus in Rostock wurde der Augsburger 2007 deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart. Vehs letzter Bundesliga-Job (Sportchef beim 1. FC Köln) endete im November 2019.

OZ