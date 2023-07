﻿Fan- und Familientag: „Eine organisatorische Katastrophe“ – Hansa Rostock entschuldigt sich

Rostock. Die Kritik war zum Teil heftig. „Eine organisatorische Katastrophe war das! Viel Geduld war gefragt, egal ob Torwandschießen, Bratwurst oder Fanartikel! Unter 35 Minuten ging nix!“, wettert Deniz Becker auf der Facebook-Seite der OSTSEE-ZEITUNG. So wie ihm ging es am Sonntag offenbar auch anderen der mehreren Tausend Besucher beim alljährlichen Fan- und Familientag des FC Hansa Rostock. Der Fußball-Zweitligist hat sich angesichts der Kritik nun für die zum Teil schlechte Durchführung der Veranstaltung entschuldigt.

Hansa Rostock entschuldigt sich „in aller Form“

Man müsse „selbstkritisch feststellen, dass bedauerlicherweise nicht alles so reibungslos lief, wie wir es uns vorgestellt haben“, heißt es in einer schriftlichen Erklärung auf der Vereinshomepage mit Blick auf die langen Wartezeiten an fast allen Ständen. „Dafür möchten wir uns an dieser Stelle in aller Form entschuldigen“, schreibt Hansa.

Vor allem vor dem Verkaufscontainer für Dauerkarten war extrem viel Geduld gefragt. Für die begehrten 500 Saisontickets, die am Sonntag – nur an Vereinsmitglieder – in den Verkauf kamen, standen Menschen stundenlang in der Schlange. Die Ersten waren bereits morgens um halb fünf gekommen, um nicht leer auszugehen. Der Verkaufscontainer öffnete erst um 10.30 Uhr.

„Asche auf unser Haupt, da müssen wir im kommenden Jahr einfach noch ein paar Veränderungen in der Detailplanung vornehmen, um diesen besonderen Tag für alle Hansa-Fans so angenehm und entspannt wie möglich zu machen“, schreibt Hansa auf der Vereinshomepage.

„Mit guter Stimmung war da nix“

Ob Juliane Lau dann noch mal wiederkommt? „Wir waren auch mit den Kindern da und fanden es organisatorisch auch eine Katastrophe. Mit guter Stimmung war da nix“, schreibt sie. Auf der OZ- Facebook-Seite gab es aber nicht nur Kritik, sondern auch Lob. „Wir sind extra dafür aus Wilhelmshaven angereist. Wir fanden es super. Mit dem Mannschaftsbus mitgefahren, die Spieler auf der Bühne und ein tolles Testspiel gesehen. War ein schöner Tag“, schreibt Kai Schlage.

