﻿Familienfest des FC Hansa Rostock am Ostseestadion: Fans stehen stundenlang für Dauerkarten an

Rostock. Das Familien- und Fanfest des FC Hansa beginnt für einige mit einer Frühschicht. Am Sonntagmorgen um 4.30 Uhr finden sich die ersten Anhänger des Rostocker Fußball-Zweitligisten auf dem Nordvorplatz vor dem Ostseestadion ein, um sich Dauerkarten für die neue Saison zu sichern. Wie jedes Jahr veranstaltet der Koggenklub sein Familien- und Fanfest, und mehrere Tausend Menschen pilgern auf das Stadiongelände, um Tickets oder Fanartikel zu kaufen und mit ihrem Lieblingsverein auf Tuchfühlung zu gehen.

Schon morgens um 4.30 Uhr stehen die Ersten für Dauerkarten an

Thomas Plath ist morgens um neun in Grevesmühlen gestartet, steht jetzt seit zwei Stunden für Dauerkarten an und ist immer noch ziemlich weit hinten. „Zwei, drei Stunden wird das wohl noch dauern“, sagt er mit Blick auf die mehr als 100 Meter lange Schlange bis zum Verkaufscontainer. Der Westmecklenburger, schon seit den 70er-Jahren Hansa-Fan, braucht noch eine zweite Dauerkarte, um in der neuen Saison gemeinsam mit seiner Tochter zu den Heimspielen gehen zu können. Vor ihm in der Schlange warten geduldig Paul Peters, Henner Steinhagen und Anne aus Rostock, die für sich und ihren Hansa-begeisterten Sohn Leon (16) Dauerkarten ergattern will.

Ein paar Meter weiter entern um kurz nach zwölf Uhr die Hansa-Profis unter dem Applaus der Gäste die Bühne auf dem VIP-Parkplatz gegenüber der Haupttribüne. Als Markus Kolke, Damian Roßbach und Co. das Fan-Spalier hinter sich gelassen haben und oben ankommen, öffnet der Himmel über dem Rostocker Hansa-Viertel seine Schleusen. Der guten Stimmung tut das keinen Abbruch, die Spieler und Trainer werden von den Besuchern des Festes gefeiert. „Wenn man das sieht, freut man sich schon auf die Saison“, sagt FCH-Chefcoach Alois Schwartz angesichts des großen Andrangs, der nicht nur vor der Bühne herrscht.

Hansa-Trainer Alois Schwartz: „Da freut man sich auf die neue Saison“

Mitten im Getümmel: Helgine und Dieter Pöhls aus Rostock. „Wir wollten die neuen Spieler mal sehen und auch den Trainer, der hat letzte Saison richtig was geleistet. Wir hoffen, dass die neuen Spieler gut einschlagen und sich ein guter Mannschaftsgeist entwickelt“, sagt Helgine Pöhls, die mit ihrem Mann nicht weit weg vom Stadion wohnt. „Wenn Tore fallen, hören wir das in unserem Garten“, erzählt Dieter Pöhls. Zu den Spielen ins Stadion gehen beide nicht, aber beim Training schauen sie gelegentlich vorbei. Ihre beiden Söhne sind Dauerkartenbesitzer.

Helgine und Dieter Pöhls aus Rostock © Quelle: Sönke Fröbe

Das Ehepaar Pöhls hat eine besondere Beziehung zum Verein und auch zum Ostseestadion. Dieter Pöhls hat in den 50er-Jahren selbst mit angepackt, als die Arena durch mehr als 230 000 freiwillig geleistete Arbeitsstunden von Rostockern und Rostockerinnen errichtet wurde. „Mit Schaufel, Spaten, Spitzhacke und Schubkarre“, sagt der sympathische Rentner und macht sich mit seiner Frau so langsam auf den Heimweg. Die Regenschauer sind inzwischen ziemlich heftig geworden.

Tickets für Fahrten mit Hansa-Bus in 15 Minuten vergriffen

Im Trockenen sitzen die Mitfahrer im Mannschaftsbus, in dem sonst nur die FCH-Profis und in der kommenden Saison wohl auch die Regionalligaspieler des Klubs chauffiert werden. Der Andrang ist groß. „Die Tickets waren innerhalb einer Viertelstunde weg“, berichtet Hansa-Helfer Joshua Friedetzky. Insgesamt wurden 217 „Fahrkarten“ für jeweils zehn Euro verkauft – für sieben Fahrten à 31 Passagiere. Der Erlös geht komplett an Hansas Nachwuchsabteilung, teilt der Verein mit.

Kimi und Sven Lieckfeld sind extra aus Eggesin zum Fansfest angereist. Sie ergatterten eine Fahrt mit dem Hansa-Bus. © Quelle: Sönke Fröbe

Kimi Lieckfeldt (14) und sein Papa Sven aus Eggesin hatten Glück und durften mitfahren. „Das war ein Erlebnis und hat Spaß gemacht“, meint Sven und lobt den „netten Busfahrer“ Alexander Ogrinc, der die Passagiere mit interessanten Informationen versorgte. „Es war cool, mal zu sehen, wie die Profis reisen. Der Hansa-Bus ist viel komfortabler als normale Busse“, hat Kimi festgestellt, der den ganzen Nachmittag beim Familien- und Fanfest verbringen will. Zusammen mit Papa Sven schaut er sich zum Abschluss auch das Spiel der Profis gegen eine Mannschaft aus Amateurkickern aus der Region an, um sich schon mal auf die neue Zweitliga-Saison einzustimmen.

