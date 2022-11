﻿Kalte Füße bei 32 Grad und Bier für 14 Euro: Was Fans aus MV bei der Fußball-WM erleben

Die Weltmeisterschaft in Katar ist keine wie alle anderen – vor allem nicht für die Fans. Die OZ hat mit drei Fußball-Verrückten aus MV gesprochen und wollte wissen, warum sie im Wüstenemirat sind, ob sie die Reise bereut haben und was der Spaß gekostet hat.

Doha/Rostock. Seit 2004 reist Mirko May zu allen Fußball-Welt- und -Europameisterschaften. Vor dem Turnier in Katar hat er zum ersten Mal intensiv mit sich gerungen. "Ich habe lange gezögert, ob ich fahre oder nicht. Aber irgendwann habe ich die Tickets besorgt und je näher es kam, desto mehr kam das Fußballfieber durch", sagt der 48-Jährige, der in Kühlungsborn aufgewachsen ist und mit seiner Familie seit mehr als drei Jahren in Kapstadt lebt.

Viele seiner Freunde, die sonst bei den großen Turnieren dabei sind, haben auf den Trip in das arabische Emirat verzichtet. „Dieses Jahr war es das erste Mal, dass die meisten gesagt haben: Uns fehlt für diese WM die Motivation, wir kommen nicht mit – aus den bekannten Gründen, die gerade diskutiert werden“, erzählt May.

Er kann seine Fußball-Leidenschaft bei diesem Turnier gut mit seinem Job verbinden. Der international tätige Adidas-Manager hat sich in einem Hotel in Dubai einquartiert und arbeitet im dortigen Büro des Sportartikel-Konzerns, wenn er nicht gerade zu den deutschen Spielen nach Katar unterwegs ist: „Das macht es natürlich ein bisschen einfacher.“

„Ein Hotelzimmer in Doha ist unter 1000 Euro kaum zu bekommen“

May hat sich Tickets für zwei Partien der DFB-Auswahl gesichert: Gegen Spanien (1:1) kostete ihn das Kategorie-1-Ticket 200 Euro, für das abschließende Gruppenspiel gegen Costa Rica hat er eine Eintrittskarte der Kategorie 2 für 160 Euro gekauft. „Die Ticketpreise haben sich seit 2006 fast verdoppelt“, so der Vater von vier Kindern. Ein Hotelzimmer in Doha sei „unter 1000 Euro eigentlich nicht zu bekommen“. Auch für einfache Fan-Unterkünfte in Wohn-Containern oder auf Kreuzfahrtschiffen würden 300 Euro und mehr fällig.

Mirko May vor dem Al-Bayt-Stadion © Quelle: privat

„Für einen Durchschnittsverdiener ist es fast nicht machbar, ein paar Tage am Stück zu bleiben. Man muss schon ziemlich verrückt sein, um das auf sich zu nehmen“, erklärt May. Eine Fan-Infrastruktur wie an früheren WM-Orten sei „eigentlich nicht gegeben. Ich wickle deshalb alles über Dubai ab.“

Nach einer Hotelübernachtung in Katar geht es für den einstigen Nachwuchskicker von Empor Kühlungsborn nach den Deutschland-Spielen wieder zurück in den rund 600 Kilometer von Doha entfernten Stadtstaat.

Fans fühlen sich durch „Hass auf die Fifa“ international verbunden

„Es ist sehr viel Leidenschaft dabei. Bei der WM dabei zu sein und die Nationalmannschaft zu unterstützen, ist eine schöne Erfahrung, und irgendwann macht es dann auch Spaß. Du triffst weltweit eigentlich immer die gleichen Leute: Argentinier, Australier, Amerikaner“, erzählt May. „Wir sind auf der einen Seite die Idioten, die die überteuerten Tickets kaufen. Auf der anderen Seite verbindet uns der Hass auf die Fifa, weil die die Fußballliebe der Fans so ausnutzen.“

Die geht bei vielen so weit, dass sie sogar in der Wüste frieren, um ihre Mannschaft zu unterstützen. So wie Mirko May im Spiel gegen Spanien im Al-Bayt-Stadion in Al-Khor. „Es war ein wunderschöner Abend, so 28 bis 30 Grad, später ein bisschen weniger. Trotzdem ging unter mir die Klimaanlage an. Ich musste mir die Socken hochziehen, weil es so kalt war. Am Ende habe ich dann richtig gefroren und mir meine Fahne um die Schultern gelegt“, sagt der frühere Kühlungsborner, der an dem Abend vier Hansa-Logos im Stadion zählte.

Am Sonnabend fliegt er zurück nach Kapstadt. Ob sein WM-Abenteuer damit beendet ist, hängt von der deutschen Nationalmannschaft ab. Wenn das Flick-Team die Gruppenphase und das Achtelfinale übersteht, kommt May vielleicht noch mal zurück. „Ich denke darüber nach, zum Viertelfinale wieder zu fliegen, auch weil es perfekt am Wochenende liegt.“

Kalte Füße in der Wüste bei über 30 Grad

Sonne satt und 32 Grad: So hat Christian Engels aus Rostock noch nie den 1. Advent gefeiert. Mit seinem Vater Thomas war er über das vergangene Wochenende in Katar. Beide fieberten am Sonntag im Al-Bayt-Stadion mit, als die deutsche Mannschaft im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien spät zum 1:1-Endstand gegen Spanien kam.

„Die Stimmung war besser, als es vielleicht im Fernsehen rübergekommen ist. Ich habe es Niclas Füllkrug gegönnt, dass er den Ausgleich erzielt hat“, sagt Christian Engels. Sein Kumpel Philip Medler, der für die Fifa als Technischer Mitarbeiter in allen Stadien vor Ort arbeitet, hatte die Karten besorgt. Ein Ticket kostete stolze 150 Euro.

Christian Engels (l.) mit seinem Vater Thomas im Al-Bayt-Stadion © Quelle: privat

Die Bedingungen in der Arena seien laut Christian Engels angenehm gewesen. Er schätze die Temperaturen auf 18 bis 20 Grad. „Mein Vater saß in Flipflops im Stadion und hatte am Ende kalte Füße“, schilderte der 32-Jährige. Die Spielstätten wurden mit Klimaanlagen stark runtergekühlt. An jedem Sitz gab es kleine Düsen, die klimatisierte Luft ausstießen.

Drei Nächte auf einem Kreuzfahrtschiff und Bier für 14 Euro

Am vergangenen Freitag waren die Engels nach Katar geflogen. Sie schliefen in Doha drei Nächte auf einem Kreuzfahrtschiff. Dieses ist für die WM-Zeit zu einem Hotel umdisponiert worden. Die Atmosphäre vor Ort nahmen die Rostocker als entspannt wahr. „Klar gibt es ein paar Dinge, die anders sind als bei uns, aber es ist auch eine andere Kultur“, erzählt Christan Engels.

Alkoholkonsum wird streng überwacht

Streng beäugt wird in Katar bekanntlich der Alkoholkonsum. Während des Fanfestes in der Hauptstadt, das die Engels am Sonnabend besucht hatten, wird unter anderem Bier nur in ausgewählten Zeitfenstern ausgeschenkt. „Ein Bier hat auf der Veranstaltung um die 14 Euro gekostet, im Hotel einen Euro mehr. Solche Preise sind in Katar völlig normal“, erklärt Christian Engels, der Spielertrainer beim Kreisligisten SG Warnow Papendorf II ist.

Er verfolgte beim Public Viewing vor allem das Spiel Argentinien gegen Mexiko mit Interesse. Mit Fans beider Nationen kam der Verkaufsleiter einer Discounterkette in Kontakt. „Das war eine coole Erfahrung, die haben ordentlich gefeiert“, so Christian Engels, der mit seinem Papa am Montag wieder zurück nach Deutschland geflogen ist. Mit im Gepäck: ein paar tolle WM-Momente.

Von Sönke Fröbe und Johannes Weber