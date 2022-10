﻿Fans von Hansa Rostock beleidigen OB-Kandidat Michael Ebert erneut mit Spruchband

Papa der Bahnrad-Weltmeisterin Friedrich in Dassow: „Ich bin unendlich stolz auf meine Lea“

Vom kleinen Dassow an die Spitze der Welt: Was Lea Sophie Friedrich im Bahnradsport gelang, schlägt hohe Wellen. Doch alles fing ganz winzig an. Der Papa der Ausnahme-Athletin erzählt ihre Geschichte. Eine Entscheidung fiel ihm besonders schwer.