﻿FC Förderkader: Bjarne Böhm trifft in neuer Rolle doppelt – Remis gegen FSV Kühlungsborn

Rostock. Bjarne Böhm hat in dieser Saison eine neue Rolle beim FC Förderkader René Schneider. Statt in der Defensive abzuräumen, soll er seine Qualitäten in der Offensive zeigen. Gegen den FSV Kühlungsborn klappte das ziemlich. Im Lokalduell markierte der Blondschopf einen Doppelpack. Für einen Erfolg reichte es am Ende dennoch nicht. Beide Teams trennten sich 2:2 (1:0).

FC Förderkader: Jankowski schätzt Vielseitigkeit von Böhm

Marcel Jankowski, der seit Saisonbeginn spielender Trainer beim FC Förderkader ist, baut bewusst auf Böhm im Angriff. „Das war eine Maßnahme für unsere Spielidee, die wir verfolgen. Bjarne ist ein kreativer Spieler, der Bälle festmachen, flanken und die Partie beleben kann. Es wird weiterhin noch etwas Zeit brauchen, bis unsere Idee noch besser funktioniert“, kommentiert Jankowski.

Statistik FC Förderkader: Fleischer – Böhm, Jankowski, Grabow, Hensel (53. Thors), Haas (81. Block), Klepper, Weder, Shafei (60. Grunau), Gerullis, Hippe. FSV Kühlungsborn: Heskamp – Hagedorn, Klotzsch (68. Bartsch), Fogel, Wilke, Franke, Hartig, Lübke, Schmitt (89. Müller), Synwoldt, Rehpenning. Tore: 1:0 Böhm (6.), 1:1 Klotzsch (47.), 2:1 Böhm (64.), 2:2 Fogel (67./Foulelfmeter). Schiedsrichter: Daniel Rühling. Zuschauer: 75.

Gegen den FSV Kühlungsborn deutete der Förderkader phasenweise offensiv an, dass das vorne mit Böhm gut klappen kann. Der 24-Jährige war in der Anfangsphase wach, als sich die Kühlungsborner einen folgenschweren Patzer im Aufbauspiel erlaubten. Böhm ging dazwischen, umkurvte FSV-Schlussmann Benjamin Heskamp und schob zum 1:0 an. Kurz danach hätten die Rostocker den zweiten Treffer nachlegen können, spielten eine gute Kontermöglichkeit aber nicht gut genug aus.

„In den ersten 20 Minuten haben wir nicht wirklich ins Spiel gefunden. Danach haben wir uns in die Partie hineingekämpft, taten uns aber schwer, Lösungen gegen einen tief stehenden Gegner zu finden“, sagte FSV-Spielertrainer Robert Franke.

Richtig zwingend waren die Kühlungsborner direkt nach dem Seitenwechsel. Florian Teetje Klotzsch (47.) traf. Mitte der zweiten Halbzeit ging der Förderkader wieder in Front. Böhm (64.) erzielte mit seinem bereits dritten Saisontor das 2:1. Kurz darauf gab es Elfmeter für die Gäste. Alexander Fogel (67.) verwandelte zwei Tage nach seinem 38. Geburtstag zum 2:2-Endstand.

FC Förderkader und FSV Kühlungsborn warten noch auf ersten Sieg

Durch das Ergebnis bleiben sowohl der FC Förderkader (13. Platz/ein Punkt) als auch der FSV Kühlungsborn (12./2) auch im dritten Spiel ohne Sieg. Robert Franke hatte sich gegen die Rostocker mehr ausgerechnet. Er hofft, dass sein Team in den nächsten Wochen den ersten Punktedreier folgen lässt. Zuvor steht für den FSV aber am kommenden Sonnabend (Anpfiff: 14 Uhr) das Heimspiel in der zweiten Landespokalrunde gegen den Oberligisten Rostocker FC auf dem Programm.

Der FC Förderkader wird zur gleichen Zeit beim Landesklasse-Aufsteiger SV Fortschritt Neustadt-Glewe antreten. Jankowski hofft, dass seine Elf mit einem Erfolg beim Underdog etwas Selbstvertrauen für die Verbandsliga tanken kann. „Gerade nach Führungen schaffen wir es momentan noch nicht, das Spiel zu kontrollieren. Da fehlt es uns noch an Laufbereitschaft, Ruhe und Cleverness.“

