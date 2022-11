﻿FC Förderkader René Schneider: Böhms Treffer führt zum ersten Auswärtssieg

Gegen den Tabellenvorletzten Penzliner SV behält der Verbandsligist die Nerven. Der FC Förderkader René Schneider muss einige brenzlige Situationen überstehen. Kurz vor der Schlussphase trifft Bjarne Böhm zum 1:0-Sieg.

Penzlin. Für Stephan Malorny war es ein „brutaler Kampf.“ Die Strapazen waren es aber wert. Der Trainer feierte am Sonnabend mit dem FC Förderkader René Schneider in der Fußball-Verbandsliga den ersten Auswärtssieg der Saison. Mit 1:0 (0:0) setzten sich die Rostocker beim Penzliner SV (14. Platz/6 Punkte) durch. „Großes Kompliment an die Mannschaft, wie sie in dieser schwierigen Situation gefightet hat“, lobte Malorny.