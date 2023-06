﻿FC Förderkader: Stephan Malorny tritt nach 14 Jahren als Coach zurück

Rostock. Der FC Förderkader René Schneider ohne Stephan Malorny auf der Trainerbank: Was fast unvorstellbar klingt, ist seit Anfang der Woche Realität. Malorny ist bei den Rostockern nach 14 Jahren als Cheftrainer zurückgetreten. Der Coach informierte die Mannschaft am Montagabend über seine Entscheidung. Er ist der dienstälteste Trainer in der Fußball-Verbandsliga gewesen.

Bereits am Sonnabend Vier-Augen-Gespräch

Förderkader-Vereinspräsident Horst Greinert hatte am Sonnabend nach der 2:7-Schlappe im letzten Saisonheimspiel gegen den Penzliner SV ein intensives Vier-Augen-Gespräch mit Malorny. In diesem signalisierte der Coach bereits, seinen Posten zur Verfügung stellen zu wollen. „Ich habe ihm gesagt, dass er nichts aus den Emotionen heraus entscheiden und noch einmal ein bis zwei Nächte über seinen Entschluss schlafen soll“, erzählte Greinert.

Er konnte ihn nicht mehr umstimmen. Malorny blieb bei seinem Vorhaben. „Stephan ist bei seinen Entscheidungen sehr konsequent. Er hat beruflich und familiär eine Menge neuer Belastungen, weswegen er nicht mehr so häufig beim Training war und sich intensiv einbringen konnte“, erklärt Greinert. Malorny selbst war bis Dienstagabend für eine Stellungnahme telefonisch nicht erreichbar.

Durchwachsene Saison des FC Förderkader

Sportlich wird für den FC Förderkader am kommenden Sonnabend (Anpfiff: 14 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim SV Pastow eine durchwachsene Saison zu Ende gehen. Co-Trainer René Warning wird die Elf zum Abschluss voraussichtlich zusammen mit Vorstandsmitglied Michael Schumacher betreuen. Der Klassenverbleib ist zwar seit ein paar Wochen sicher, doch insgeheim hatte man sich mehr als die 23 Punkte aus den bisherigen 27 Spielen erhofft. Vor der Spielzeit waren die Rostocker schon scharf auf einen einstelligen Tabellenplatz. Aktuell sind sie Zwölfter und können sich nach vorne nicht mehr verbessern.

Für Greinert stand es nie zur Debatte, sich jemals von Malorny zu trennen. Er betont, dass der FC Förderkader ein Verein sei, der sich auf gute Nachwuchsarbeit seiner Talente fokussiere. Anders als bei anderen Ligakonkurrenten erhalten Akteure keine finanziellen Aufwendungen. „Es gibt nur ganz wenige Trainer, die Spaß daran haben, Mannschaften und Spieler zu entwickeln. Stephan hat sehr viel Expertise in diesen Bereichen“, so Greinert.

Malorny: In sechs Jahren von der Kreisklasse in die Verbandsliga

Malorny war eine der prägenden Figuren in den zurückliegenden Jahren beim FC Förderkader. 2009 trat er sein Traineramt an. Die erste Herrenmannschaft hatte zu dem Zeitpunkt in der Kreisklasse starten müssen. Malorny schaffte es, Spieler, die zuvor noch in der Oberliga gespielt hatten, für das neu formierte Team zu begeistern. Innerhalb von sechs Jahren gelang den Rostockern der Durchmarsch von der Kreisklasse in die Verbandsliga. In der höchsten MV-Spielklasse haben sich die Ostseestädter mittlerweile etabliert.

Seine Philosophie, auf junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu setzen, zog Malorny bis zu seinem Rücktritt konsequent durch. Zu Beginn jeder Saison zog der FC Förderkader Talente aus dem eigenen Unterbau hoch. „Ich schätze Stephan sehr für seinen Einsatz und seine Arbeit, die er in den vergangenen Jahren geleistet hat“, betonte Greinert.

Andere Funktion für Ex-Coach?

Der Vorstandsvorsitzende bedauert den Abgang von Malorny, ist aber auch optimistisch, für die Zukunft eine gute Lösung finden zu können. Den Weg, auf viele Eigengewächse zu setzen, soll der neue Coach fortführen. Ob die Person aus internem oder externem Kreis kommen wird, ist offen. Nach dem Paukenschlag vom Montag gebe es erste Gedankenspiele.

Zu den Überlegungen gehört auch, Malorny künftig in anderer Funktion im Verein einzubinden. Der Routinier soll eine Mentor-Rolle für alle Coaches im Verein einnehmen. „Gerade jungen Trainern im Nachwuchsbereich, die kürzlich ihre Lizenz erworben haben, kann Stephan mit seiner Erfahrung helfen, Trainingsformen zu entwickeln oder aufmerksam die Entwicklung der Spieler zu verfolgen“, schildert Greinert.

Eine Zusage gibt es von Malorny für diese Rolle noch nicht. Greinert ist aber guter Dinge, den langjährigen Coach davon überzeugen zu können. „Da bietet sich sehr viel Potenzial, das wir uns erschließen wollen.“

