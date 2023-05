﻿FC Förderkader wird gegen 1. FC Neubrandenburg nach einer Stunde eiskalt erwischt

Immer wieder Flammen im Nordosten

Eine Serie von Bränden im Rostocker Nordosten hält derzeit Polizei und Feuerwehr in Atem. In Toitenwinkel haben in der Nacht zu Montag unbekannte Täter Sperrmüll angezündet. Ein Auto fing Feuer und brannte komplett aus. Viele Anwohner sind in Sorge.