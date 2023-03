Hansa Rostock: Alois Schwartz ist neuer Trainer des Koggenklubs

Zwei Tage nach der Entlassung von Patrick Glöckner hat der FC Hansa Rostock am Mittwoch die Verpflichtung von Alois Schwartz bekanntgegeben. Der 55-jährige Trainer, der zuletzt bei Ligakonkurrent SV Sandhausen unter Vertrag stand, soll den Koggenklub vor dem Abstieg in die 3. Liga retten.

„Uns war es wichtig, dass wir einen Trainer holen, der den Kampf um den Klassenerhalt in der zweiten Liga kennt. Daher sind wir froh, dass die Gespräche mit Alois Schwartz zu einer schnellen Einigung geführt haben und er bereits heute seine Arbeit aufnehmen und die Mannschaft kennenlernen kann. Mit seiner langjährigen Erfahrung und der Geschlossenheit des gesamten Vereins wollen wir in den verbleibenden Saisonspielen wieder in die Erfolgsspur zurückfinden“, wird Hansa-Sportchef Martin Pieckenhagen in einer Klubmitteilung zitiert.

Während seiner Trainer-Karriere betreute Schwartz, der in Nürtingen geboren wurde, als Chef-Coach bisher zweimal den SV Sandhausen, den Karlsruher SC, den 1.FC Nürnberg, Rot-Weiß Erfurt, den 1. FC Kaiserslautern II sowie Wormatia Worms. Als verantwortlicher Cheftrainer stand er bei 540 Pflichtspielen an der Seitenlinie. In der 2. Bundesliga war er als Coach bei 197 Spielen im Einsatz.

Erste Trainingseinheit mit neuem Coach am Mittwoch

„Eine neue Aufgabe in den letzten Spieltagen einer Saison zu beginnen, ist stets eine große Herausforderung. Ich freue mich, dass die Verantwortlichen des FC Hansa mir diese verantwortungsvolle Aufgabe zutrauen und werde alles daran setzen, um zusammen mit der Mannschaft die Abstiegsplätze bis zum letzten Spieltag zu verlassen. Mit der Wucht eines so traditionsreichen Vereins und seinen treuen Fans sollte es uns gelingen, die nötigen Punkte noch zu holen“, zitiert der Klub seinen neuen Cheftrainer.

Die erste Trainingseinheit unter Schwartz, der seinen langjährigen Co-Trainer Dimitrios Moutas mit nach Rostock bringen wird, steht am heutigen Mittwoch um 14:30 Uhr an.