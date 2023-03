﻿Neuer Trainer beim FC Hansa Rostock: Das sind die Regeln von Alois Schwartz

Drei Tage lang hatte sich Alois Schwartz, der neue Trainer von Hansa Rostock, mit seiner Mannschaft ins Mecklenburger Hinterland zurückgezogen. Es wurde viel gesprochen im Teamhotel am Fleesensee und auf dem Trainingsplatz in Malchow, berichtet der Coach.

Malchow/Rostock. Alois Schwartz hat nach seinen ersten Arbeitstagen und dem Kurztrainingslager des FC Hansa eine positive Bilanz gezogen. „Es war so, wie ich es mir erhofft hatte: Ich habe die Mannschaft besser kennengelernt. Und die Spieler haben mich besser kennengelernt. Ich bin zufrieden“, sagte der neue Coach der Rostocker Zweitliga-Fußballer am 25. März nach der Rückkehr.

Nachdem der 55-Jährige am vergangenen Mittwoch den Trainerjob beim FCH übernommen hatte, war er gemeinsam mit Spielern und Betreuern ins Mecklenburger Hinterland gereist. Die Hanseaten hatten am Donnerstag Quartier im Schlosshotel am Fleesensee bezogen und trainierten auf dem Gelände des Malchower SV. Hansa hatte sich komplett abgeschottet – volle Konzentration auf den Kampf gegen den Abstieg.

„Die Mannschaft hat unheimlich gut mitgezogen. Ich habe in jedem Training viel Mentalität und Leidenschaft gesehen – das ist in dieser Phase ganz, ganz wichtig“, schilderte der 55-Jährige seine ersten Eindrücke. Mit den Trainingsbedingungen beim Oberligisten war er zufrieden. „Die Malchower haben sich sehr viel Mühe gegeben. Wir waren willkommen.“

Viele Dinge, die im Camp angesprochen wurden, hätte das Team am Sonnabend schon gut umgesetzt, meinte Schwartz. Nach ihrer Rückkehr spielten die Rostocker im Ostseestadion unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den Oberligisten FC Förderkader und gewannen mit 16:0. „Wir haben schon vieles umgesetzt, was ich sehen will“, meinte der Trainer. Auch wenn es sich um einen „kleineren Gegner“ gehandelt habe – 16 Tore müsse man erst mal herausspielen und schießen. Ihm sei es vor allem um die Art und Weise gegangen, wie die Mannschaft auftrete, meinte er.

Hansa-Trainer und Team lernten sich am Fleesensee kennen

Am Fleesensee war es zuvor auch darum gegangen, sich gegenseitig „zu beschnuppern“. Neben den täglichen Einheiten habe er die Zeit für viele Einzelgespräche und für eine Vorstellungsrunde genutzt. Schwartz erklärte den Profis, worauf es ihm ankommt und was er erwartet. „Es gab eine größere Runde. Ich habe erklärt, was ich mir vorstelle und wie wir miteinander umgehen – im Trainingsbetrieb und außerhalb.“

Dabei formulierte der Mann aus Schwaben klare Regeln: „Mir sind drei Bausteine wichtig: Disziplin, Teamgeist und Siegeswillen.“ Wenn man das untermauere, in eine Mannschaft reinbekomme und umsetze, würde sich der Erfolg einstellen, lautet das Credo des neuen Hansa-Cheftrainers.

Schwartz zweifelt nicht: Keiner will absteigen

Schwartz ist überzeugt, dass jeder Spieler in seinem Team den Abstieg unbedingt vermeiden möchte. „Keiner will den Abstiegsfleck auf seinem Trikot haben. Es gibt immer mal Phasen, in denen es nicht so gut läuft. Den Ist-Zustand muss man aufnehmen. Wir müssen jetzt die Spiele nutzen, um es zu schaffen.“

Nach Trainingslager und dem Testspiel am Sonnabend haben die Hanseaten zwei Tage trainingsfrei. „Wir haben voll durchgepowert. Jetzt können alle mal durchschnaufen – dann geht es in den Wettkampf“, sagt Alois Schwartz.

Dienstag beginnt Hansa Vorbereitung auf Spiel in Magdeburg

Obwohl die Zeit knapp ist, reist der Coach, der am Dienstag 56 Jahre alt wird, nach Mannheim. Weil bei seinem Wechsel nach Rostock alles recht schnell ging, muss er ein paar Sachen holen. Danach wird Schwartz bis zum Saisonende am 28. Mai in Rostock bleiben.

Am kommenden Dienstag beginnt Schwartz mit der Mannschaft die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg am kommenden Sonntag (2. April, 13.30 Uhr).