﻿FC Hansa Rostock: Aussortierter Thomas Meißner hofft noch auf den Absprung

Abwehrspieler Thomas Meißner kam als großer Hoffnungsträger zum FC Hansa. Doch der Routinier konnte sich nicht entscheidend durchsetzen und wurde sogar aussortiert. Warum er noch auf einen Wechsel hoffen kann.

Rostock. Thomas Meißner, ausgemusterter Abwehrspieler des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock, hat in seiner Karriere schon viel gesehen und erlebt. Sein größter Höhepunkt war das niederländische Pokalfinale am 5. Mai 2019, als er mit Willem II Tilburg gegen den damaligen Champions-League-Halbfinalisten Ajax Amsterdam vor 45 000 Zuschauern im Stadion De Kuip in Rotterdam allerdings mit 0:4 unterlag. Mit dem ungarischen Topclub Puskás Akadémia FC spielte Meißner sogar europäisch, ehe er im Sommer 2021 zu Hansa wechselte. Doch bei der Kogge spielte der 32-Jährige selten im Stamm und ist seit Anfang Juli mehr oder weniger außen vor.