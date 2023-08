﻿Oliver Hüsing mahnt vor Hansa Rostocks Pokalduell beim Außenseiter: „Müssen Sinne schärfen“

Rostock. Wenn der FC Hansa am kommenden Sonntag (13. August, 18 Uhr, PSD Bank Arena) in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Regionalligist FSV Frankfurt antritt, kann Oliver Hüsing auf sein diesjähriges Startelf-Debüt bei den Rostockern hoffen. Der Abwehrspieler meldete sich nach dreiwöchiger Verletzungspause fit und richtet sich in der Main-Metropole auf einen heißen Pokalkampf ein. „Wir müssen alle Sinne schärfen und das Pokalspiel mit all seinen Tücken seriös annehmen“, sagt der Innenverteidiger.

Einen Vorgeschmack erhielt Hüsing am vergangenen Sonnabend, als er bei Hansas fulminantem 2:1-Sieg gegen die SV Elversberg in der Nachspielzeit seinen Saisoneinstand gab. „Es war schön, diesen Erfolg live auf dem Platz mitzuerleben. Diese positiven Emotionen tragen uns durch die Woche“, sagt der Abwehrspieler nach seinem Kurzeinsatz.

Hüsing zog sich schwere Verletzung im Testspiel zu

Der 30-Jährige hatte sich Mitte Juli im Testspiel gegen Pogon Stettin (2:0) einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen. Dadurch verpasste der Routinier, der im Sommer von Arminia Bielefeld nach Rostock zurückgekehrt war, den Saisonstart. Zuletzt stieg der Innenverteidiger wieder ins Mannschaftstraining ein – und blieb schmerzfrei.

Oliver Hüsing musste im Trainingslager in Neuruppin beim Hansa-Testspiel gegen Stettin mit einem Muskelbündelriss raus. Nun könnte er im DFB-Pokal in die Startelf zurückkehren. © Quelle: Lutz Bongarts

„Ich bin froh, dass ich wieder auf dem Platz stehe. Bei der Diagnose war nicht damit zu rechnen, dass es so schnell geht. Da hat die medizinische Abteilung einen super Job gemacht“, sagt der Blondschopf, der sich an die kommenden Spiele herantasten will. „Wir schauen von Einheit zu Einheit, wie ich die Belastung wegstecke. Das ist bei muskulären Geschichten immer ein schmaler Grat.“

Hansa-Abwehrspieler wurde Pokalsieger in Budapest

Dabei könnte Hansa im DFB-Pokal von Hüsings Erfahrung profitieren. Der Routinier trug in der Vergangenheit so manchen Pokalkampf aus. In der Saison 2016/17 gewann er mit Ferencváros Budapest sogar den ungarischen Cup-Wettbewerb. „Das Finale fand damals im heimischen Stadion statt. Die Hütte war voll, das war schon ein cooles Erlebnis“, erinnert sich Hüsing.

Ungern erinnert er sich an die Schlappe im DFB-Pokal 2021, als er mit dem 1. FC Heidenheim beim damaligen Zweitliga-Aufsteiger Hansa mit 2:3 nach Verlängerung verlor. In der vergangenen Saison schied er mit Bielefeld in der 2. Runde gegen den VfB Stuttgart mit einer 0:6-Niederlage aus. „Ich denke nicht daran, was vor ein oder vor zwei Jahren war. Jetzt geht es nur darum, wie wir am Sonntag den FSV Frankfurt schlagen können“, sagt Hüsing.

Rostocker gewarnt – FSV hat guten Saisonstart hingelegt

Hansas Pokalgegner legte in der Regionalliga Südwest einen ähnlich spektakulären Saisonstart wie die Rostocker hin. Im Nachholspiel gegen Schott Mainz lag das Team von Trainer Tim Görner bis zur 90. Minute mit 1:3 in Rückstand und gewann dank dreier Treffer in der Nachspielzeit noch mit 4:3. „Ich habe das Spiel im Live-Ticker verfolgt. Frankfurt hat mich wirklich überrascht. Sie werden sicher viel Kraft aus diesem Erfolg ziehen. Dessen müssen wir uns bewusst sein“, sagt Hüsing.

Deshalb warnt der Innenverteidiger davor, den Viertligisten zu unterschätzen. „Wir haben in der Vorbereitung in unseren Testspielen gegen Altglienicke und den BFC Dynamo gesehen, wie gut Regionalligisten Fußball spielen können. Da haben wir uns sehr schwer getan. Das allein sollte uns Hinweis genug sein, dass wir niemanden auf die leichte Schulter nehmen dürfen“, betont Hüsing.

