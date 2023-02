﻿Hansa Rostock belohnt sich für hohen Aufwand: „Matchglück auf unserer Seite“

Hinten stabil, vorne einmal entscheidend zugeschlagen. Der FC Hansa Rostock atmet nach dem ersten Sieg in diesem Jahr auf. Die Ostseestädter schicken Gegner Arminia Bielefeld nach dem 1:0-Erfolg zurück in die Krise.

Bielefeld. Bei Markus Kolke war für wenige Minuten Partystimmung angesagt. Der Torhüter des FC Hansa Rostock hüpfte und tanzte mit seinen Teamkollegen vor dem Gästeblock in der Schüco-Arena. Er genoss es in vollen Zügen, zusammen mit den 2300 mitgereisten Fans am Freitagabend den 1:0 (0:0)-Erfolg in der 2. Bundesliga bei Arminia Bieiefeld zu feiern. „Ich bin 90 Minuten angespannt und danach fällt alles runter, gerade wenn wir gewinnen“, erzählt Kolke.

Von langen Feierlichkeiten war allerdings keine Spur. Viel mehr herrschte bei den Rostockern eine gewisse Erleichterung. Mit dem ersten Sieg in diesem Jahr nach zuvor zwei Niederlagen wendeten sie den Trend ab, in eine Negativserie zu schlittern. Hansa-Coach Patrick Glöckner zeigte sich erleichtert. Sein Team könne mit dem Erfolg im Rücken über das Wochenende sprichwörtlich kurz durchschnaufen.

Trainer von Hansa Rostock Glöckner sieht „dominanten Auftritt“

Der Fußball-Lehrer sah nach der Anfangsphase einen über weite Strecken „dominanten Auftritt“ seiner Elf. „Wir haben gute Angriffe gefahren, für Entlastung gesorgt und hinten kompromisslos agiert“, meinte Glöckner. Er warnt aber auch: „Man braucht jetzt nicht denken, nur weil man drei Punkte in Bielefeld geholt hat, dass die Welt jetzt in Ordnung ist.“

Vom Zurücklehnen will auch Siegtorschütze Lukas Fröde nichts wissen. Er betont, dass am kommenden Sonnabend mit dem Flutlicht-Heimspiel gegen Aufstiegsaspirant SV Darmstadt der nächste Brocken wartet. Dementsprechend war der Sieg gegen die Bielefelder für die Stimmung und auch das Selbstvertrauen von Bedeutung. „Wir haben uns endlich für die harte Arbeit der vergangenen Wochen belohnt“, so Fröde und spricht damit auch die vielen schweißtreibenden Wochen der XXL-Winterpause an.

Hansa-Torwart Kolke: „Matchglück auf unserer Seite“

Während bei den Niederlagen gegen die Topteams 1. FC Heidenheim (0:2) und Hamburger SV (0:2) dem FC Hansa jeweils noch das Glück fehlte, war es gegen die Arminia da. Für Kolke war dieser Faktor einer der wenigen Unterschiede zu den vorherigen Spielen. „Das Matchglück war an diesem Abend auf unserer Seite“, sagte der Kapitän.

Das nötige Glück spiegelt sich vor allem bei der Entstehung des Siegtreffers wider. In der 51. Minute ging Hansas Svante Ingelsson einen langen Ball gegen Arminias unentschlossene Defensive hinterher. Vor Bielefelds Torhüter Martin Fraisl legte der Schwede quer. Fröde war per Kopfball zur Stelle. „Ich weiß um die physische Stärke von Svante. Er bleibt in der Aktion gut drin“, schilderte Fröde und scherzte: „Da kriegt er von mir wieder einen Assist geschenkt.“

Ingelsson bereits mit siebter Torvorlage

Für Ingelsson war es bereits die siebte Torvorlage in dieser Saison. Ligaweit ist das mit fünf weiteren Spielern zusammen der zweitbeste Wert. „Ich hab ihm schon gesagt: Er muss den Ball einfach zu mir spielen und schon hat er eine gute Statistik“, flachste Fröde weiter.

Sein Tor war der erste Pflichtspieltreffer für die Rostocker in diesem Jahr. Wichtig war aus Sicht der Mecklenburger aber die stabile Abwehrleistung. Die Ausfälle der gesperrten Damian Roßbach (Gelb-Rot) und Kevin Schumacher (fünfte Gelbe Karte) steckte Hansa gut weg. Ryan Malone und Anderson Lucoqui füllten ihre Rolle als jeweilige Vertreter ordentlich aus. „Wir sind unheimlich gut in den Zweikämpfen gewesen“, befand Patrick Glöckner. Der Coach wird mit den Rückkehrern personell für das Darmstadt-Spiel die Qual der Wahl in der Defensive haben.

Hansa Rostock schickt Bielefeld zurück in die Krise

Mit dem Sieg bei den Bielefeldern distanzierten die Rostocker einen direkten Konkurrenten. Als Tabellenneunter liegt Hansa jetzt vier Punkte vor dem Bundesliga-Absteiger. Für Markus Kolke hat das Tableau aktuell noch nicht viel Aussagekraft. „Wir versuchen, unsere 40 Punkte einzufahren. Wenn wir am Ende über dem Strich stehen und nur 38 Punkte haben, ist mir das auch recht.“

Während Hansa zunächst ein wenig aufatmen kann, schickten die Gäste die Bielefelder zurück in die Krise. Nach der Bilanz von nur 20 Punkten nach 20 Spielen wird die Stimmung bei Arminia wieder eisiger. Das Heimpublikum pfiff nach Spielende, während die Rostocker feierten.