﻿Hansa Rostock schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf: „Jetzt ist alles möglich“

Dämpfer für Handballerinnen

Rostocker HC: Das sagt Trainer Dominic Buttig nach der Niederlage in Kirchhof

Die Niederlage in Kirchhof abhaken und wieder angreifen – das ist das Motto der Handballerinnen des Rostocker HC. So können die Dolphins den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt machen.