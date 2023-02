﻿Lob von Darmstadt-Coach Lieberknecht für Hansa Rostock: „Sind zu gut, um abzusteigen“

Torsten Lieberknecht hat großen Respekt vor dem FC Hansa Rostock. Das hat der Trainer des SV Darmstadt vor der Partie kundgetan. Was er von der Begegnung an der Ostsee erwartet.

Darmstadt. Vor dem Topspiel am Samstagabend (Anpfiff: 20.30 Uhr) in der 2. Fußball-Bundesliga hat Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht einige anerkennende Worte für seinen Gegner FC Hansa Rostock (11. Platz/24 Punkte) gefunden. Er ist sich sicher, dass die Kogge auch in der kommenden Spielzeit zweitklassig spielen wird. „Hansa hat eine Mannschaft aufzubieten, die in der nächsten Saison zur 2. Liga gehören wird. Sie sind zu gut dafür, um abzusteigen“, meinte der 49-Jährige auf der Pressekonferenz am Freitag.