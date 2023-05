﻿„Schwäbischer Grieche“: Warum Co-Trainer Dimitrios Moutas bei Hansa Rostock so abgeht

Emotional an der Seitenlinie

Co-Trainer Dimitrios Moutas jubelt und leidet mit dem FC Hansa Rostock im Abstiegskampf. Mit Chefcoach Alois Schwartz verbindet den Deutsch-Griechen eine Jugendfreundschaft. Als Profis stiegen sie einst zusammen in die Bundesliga auf, am Freitag treffen sie mit Hansa auf den SV Sandhausen. Den Klub, der sie erst im März für die Aufgabe in Rostock freigegeben hat.

