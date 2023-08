﻿Neuzugang Perea vom FC Hansa Rostock: „Ich lasse mein Herz auf dem Platz“

Rostock. Wenn es etwas gibt, woran sich Juan José Perea in Rostock gewöhnen muss, dann ist es das Wetter. Der Kolumbianer ist von seinen vorherigen Stationen in Griechenland und Portugal andere Temperaturen gewohnt als die derzeit herrschenden herbstlichen 12 Grad an der Ostsee.

„Ich liebe das Meer und habe immer versucht, nah am Wasser zu wohnen. Jetzt haben wir Anfang August und es fühlt sich wie Winter an“, scherzt der Neuzugang, stellt aber klar: „Ich bin nicht hier, um Urlaub zu machen, sondern um hart zu arbeiten. Nur das zählt.“

Traumdebüt mit kurioser Note – mit Ersatz-Schuhen zum Sieg

Lange Anlaufzeit, um bei Hansa warm zu werden, benötigte Perea nicht. Der Leihspieler des VfB Stuttgart reiste am vergangenen Donnerstag aus Griechenland zum Medizincheck in Rostock an, trainierte am Freitag erstmals mit der Mannschaft und kam am Sonnabend gegen die SV Elversberg zum Einsatz.

Mehr noch, mit seinem Doppelpack in der Nachspielzeit führte der Stürmer Hansa quasi im Alleingang zum 2:1-Sieg. „Ich bin letzte Woche zum ersten Mal Vater geworden. Vielleicht gab mir die Geburt unseres Sohnes so viel Energie. Das ist einfach ein schönes Gefühl“, beschreibt der Matchwinner, der im Juli seine Freundin Natalia geheiratet hatte.

Torjubel mit Symbolkraft: Hansas Neuzugang ist in der Woche vor dem Spiel gegen Elversberg Vater geworden. © Quelle: Lutz Bongarts

Pereas Traumdebüt hatte zugleich eine kuriose Note: Er erzielte seine ersten Tore im Hansa-Trikot mit nagelneuen Fußball-Schuhen. Da beim Wechsel nach Rostock seine eigenen Schuhe noch in Stuttgart lagen und ihn per Post nicht rechtzeitig erreichten, ließ er sich kurzerhand in Hamburg ein neues Paar besorgen. „Mittlerweile sind meine Schuhe aus Stuttgart angekommen. Ich habe künftig beide Paare dabei. Ich werde sehen, in welchen ich mich wohler fühle“, sagt der Torjäger.

Perea wuchs in Bogota auf und kam mit 14 nach Europa

Dass sich der 23-Jährige so schnell anpassen kann, liegt wohl an seiner bewegten Laufbahn. Perea wuchs in Bogota, der Hauptstadt Kolumbiens auf. In der acht Millionen Einwohner zählenden Metropole betreibt seine Familie eine Fußballschule. Bereits mit 14 Jahren verließ Perea sein Elternhaus und zog über den großen Teich in die Nachwuchs-Akademie von RB Salzburg. Dort trainierte das Talent, das in etlichen Jugend-Auswahlteams Kolumbiens zum Einsatz kam, unter dem heutigen Trainer von RB Leipzig, Marco Rose. „Wir haben bis heute ein gutes Verhältnis. Als ich ihn letzte Saison in Leipzig wiedersah, habe ich mich sehr gefreut“, erzählt Perea.

Den Angreifer zog es weiter nach Portugal. Mit der U 19 des FC Porto gewann er die europäische Youth League. „Dieser Erfolg öffnete mir das Tor zum Profifußball“, erinnert sich Perea, der zu Top-Klub Panathinaikos Athen wechselte. Nach weiteren Stationen in Griechenland lotste ihn in der vergangenen Saison der VfB Stuttgart nach Deutschland. Beim Bundesligisten konnte sich Perea trotz der 16 Einsätze und eines Treffers gegen Bayern München noch nicht durchsetzen. „Das letzte Jahr war speziell und voller Veränderungen. Trotzdem haben wir nie aufgegeben und am Ende die Klasse gehalten“, sagt Perea.

Weltenbummler spricht fünf Sprachen

Jetzt will der Weltenbummler, der fünf Sprachen spricht, den nächsten Schritt in seiner bewegten Laufbahn gehen und Hansa zum Klassenerhalt verhelfen. „Ich möchte Spielpraxis sammeln und meine Stärken im Angriff einbringen. Ich lasse mein Herz auf dem Platz und will für Hansa das Beste erreichen“, betont der Südamerikaner.

Schon am kommenden Sonntag kann der Kolumbianer im DFB-Pokal bei Viertligist FSV Frankfurt erneut sein Kämpferherz beweisen. „Ich habe letzte Saison mit Stuttgart das Halbfinale erreicht. Pokalspiele sind immer speziell. Ich weiß, wie emotional es da zugehen kann. Ich würde es lieben, das mit Hansa noch einmal zu erleben“, sagt Perea.

