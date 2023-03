﻿Hansa Rostock: Diese Trainer werden als Glöckner-Nachfolger gehandelt

Heimspiel für den Star-DJ: Er ist an der Ostsee aufgewachsen und legt im Sommer 2023 bei einem Elektro-Open Air am Meer auf, und zwar da, wo andere Leute Urlaub machen – direkt am Strand. Wann und wo Fans den Hit-Producer („Do it Better“, „Call it Love“) live erleben können und wie Frühbucher sparen – alle Infos zu Line-Up, Termin und Preisen.