Letzter Anlauf in diesem Sommer

Wismar: Kreuzfahrtschiff kommt – an Bord wurde ein bekannter Hollywood-Film gedreht

Am 17. August wird ein Wismar ein Kreuzfahrtschiff erwartet – das letzte für diesen Sommer. An Bord sind in der Karibik Teile eines weltweit bekannten Hollywood-Films entstanden.