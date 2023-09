Hansa Rostock: Ex-Profi will bei Millionen-Pokerturnier in Liechenstein den Jackpot abräumen

Hamburg/Gamprin. Früher ein Pokerface am Elfmeterpunkt, heute am Kartentisch: Sergej Barbarez, Ex-Spieler des FC Hansa Rostock, ist seit einigen Jahren leidenschaftlicher Pokerspieler. Nun will der 51-Jährige bei einem Millionenturnier in Liechtenstein abräumen. Die World Poker Tour gastiert im kleinen Fürstentum. Und Barbarez ist beim Event im Grand Casino Lichtenstein im Städtchen Gamprin dabei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Hauptfeld wird um einen Gewinnpot gezockt und geblufft, in dem eine Million Schweizer Franken liegen – also umgerechnet rund 1,05 Millionen Euro. Der Sieger sahnt allein rund 250 000 Euro ab. Das ist Barbarez’ Ziel.

Bis Samstag ist es noch möglich, sich ins Starterfeld einzukaufen – für 1100 Schweizer Franken (rund 1151 Euro). Bis zum 11. September wird gespielt. Mit am Tisch sitzen große Namen der Poker-Szene – unter anderem Hossein Ensam, Poker-Weltmeister von 2019.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Sergej Barbarez trug von 1996 bis 1998 das Trikot des FC Hansa Rostock. In der Fußball-Bundesliga erzielte er in 59 Partien 13 Tore für den Koggenklub. Im Sommer 1998 wechselte er für heute umgerechnet 1,10 Millionen Euro von der Ostsee in den Ruhrpott zu Borussia Dortmund.

Später war er noch für den Hamburger SV und Bayer 04 Leverkusen am Ball. Bis zu seinem Karriereende 2008 kam er auf 330 Bundesliga-Partien und 96 Treffer. Für die Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina lief er 47 Mal auf und erzielte 17 Tore.

OZ