﻿Rostocker Paar: „Unsere Ehe hing am Aufstieg von Hansa“

Rostock. Schon lange bevor Silke und Torsten Bandilla ein Paar wurden, verband sie eine Liebe: die zum FC Hansa Rostock. Dass ihre Eheschließung an das Schicksal des Koggenklubs geknüpft ist, hat sich der heute 60-Jährige ausgedacht. „Ich war etwas unsicher, wie und wo ich den Antrag machen soll“, erinnert er sich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2008 fasste er sich dann ein Herz. In der Hansa-Fankneipe „Rote Erde“ in Rostock sagte er seiner Freundin, er würde sie heiraten wollen. Entweder, wenn die Beziehung zehn Jahre gehalten hat – das wäre 2013 gewesen. Oder wenn der FC Hansa aufsteigt.

Lesen Sie auch

„Wir hatten natürlich schon zuvor darüber gesprochen, was uns – außer Hansa – verbindet“, erzählt Silke Bandilla, die Torsten 1998 kennenlernte. Beide waren noch in Beziehungen. Sie betreute als Tagesmutti eines seiner Kinder. „Wir haben uns zueinander hingezogen gefühlt. Torsten hat mir sehr geholfen und beigestanden, als meine kleine Tochter mit einer schweren Nervenkrankheit zu kämpfen hatte. Es ist dann mehr geworden“, sagt die 54-Jährige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hochzeit am regenreichsten Tag der Geschichte

Nachdem die Hansa-Profis unter Trainer Peter Vollmann im Mai 2011 den Aufstieg in die 2. Liga bejubelt hatten, war die Hochzeitsbedingung erfüllt- das Paar bestellte ihr Aufgebot. Die Hochzeit war eine blau-weiße. Nicht nur deshalb war sie einzigartig. „Wir haben am 22. Juli 2011 geheiratet. Es war der Tag mit dem meisten Regen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen“, beschreibt Silke Bandilla. An dem Sommertag schüttete es wie aus Kübeln.

Zum Standesamt ging es wie zu den Spielen im Ostseestadion mit der Straßenbahn. Er wechselte dort Gummistiefel gegen schicke Schuhe. Das war unvergesslich, ist sich das Paar, dass in Dierkow wohnt, einig.

Schuhwechsel im Rostocker Standesamt. Torsten Bandilla schlüpfte 2011 aus den Gummistiefeln in seine Hochzeitsschuhe. © Quelle: privat

Die Hochzeitsparty fand in der „Erde“ statt. Etwa 90 Leute waren dabei. Die meisten haben trotz auch am späten Abend immer noch strömenden Regens draußen in einem großen Zelt übernachtet, erzählt Silke Bandilla.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hochzeitsreise nach Dresden – zu Hansa-Auswärtsspiel

Die Hochzeitsreise führte die Frischvermählten zwei Tage später nach Dresden – zum Hansa-Auswärtsspiel gegen Dynamo. „Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es ausgegangen ist“, sagt sie. Torsten grinst und meint, es könne daran gelegen haben, dass sie nach der Hochzeitsparty alle Reste ausgetrunken habe. Die beiden sind ausgelassen und haben gemeinsam Spaß, wenn sie in ihren (Hansa)-Erinnerungen schwelgen.

Silke und Torsten Bandilla am Tag ihrer Eheschließung im Rostocker Standesamt. © Quelle: privat

Beide sind seit Kindertagen Hansa-Anhänger. Silkes erste Stadionbesuche ohne Eltern hatten weniger sportliche Gründe: „Die chicken Jungs aus meiner Schule sind immer zu den Spielen gegangen. Das hat mich und meine Freundin damals zu Hansa gebracht.“

Beide haben gemeinsam oder allein mehrere hundert Heim- und Auswärtsspiele der Hanseaten live erlebt. Silke engagiert sich heute ehrenamtlich für den Bagaluten-Bande, betreut an Hansa-Heimspieltagen Kinder an der Malstraße im Ostseestadion. An solchen Tagen hat sie ihren Platz auf der Westtribüne. Torsten, der eine Jahreskarte besitzt, fühlt sich auf der Nordtribüne gut aufgehoben.

Rostocker reist als „Hopper“ bis nach Nordkorea

Er ist seit vielen Jahren als sogenannter „Hopper“ auf großer Reise. Zuletzt waren die beiden mit dem Team von Hansa-Trainer Patrick Glöckner mit im Trainingslager in Belek und haben dort nicht nur die drei Hansa-Testspiele, sondern 17 weitere mit anderen Teams gesehen. Bandilla, der Polizeihauptmeister ist, hat außerdem Länderspiele in Armenien, Georgien und Aserbaidschan besucht. Das besondere an diesen weiten Auswärtsfahrten: eine Tour wird stets im Zug zurückgelegt. 2019 war der eingefleischte Liebhaber sogar zum Fußballgucken bis nach Nordkorea gereist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Hochzeitstorte – natürlich mit Hansa-Logo © Quelle: Christian Lüsch, privat

Am 28. Januar würde er gern zum Hansa-Spiel nach Heidenheim reisen, um die Mannschaft beim Start in die Rückrunde zu sehen und zu unterstützen. Er hat ein gutes Gefühl. Der Klassenerhalt ist aus seiner Sicht „so gut wie sicher“.

Sicher ist auch, dass Hansa großen Einfluss auf das Leben der Bandillas behalten wird. Beide sind sich einig, dass eines ganz sicher nicht passieren wird: Sie werden sich nicht scheiden lassen, sollte der Klub eines Tages doch mal wieder absteigen müssen.