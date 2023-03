﻿Hansa Rostock: Dieser Mann soll sich um den Frauen-Fußball kümmern

Rostock. Frank Goesch wird Koordinator für den Frauenfußball beim FC Hansa Rostock. Er soll dafür sorgen, dass zum FCH ab der kommenden Saison eine Frauen- und eine Mädchenmannschaft gehören. 

Der 52-jährige Rostocker, der in der Vergangenheit als Teammanager von Mädchen- und Frauenmannschaften beim Rostocker FC sowie beim SV Hafen Rostock Erfahrungen gesammelt hat, will bis zum kommenden Sommer eine D-Jugend sowie ein Frauenteam zusammenstellen. Das Frauenteam soll bereits ab Sommer in der Verbandsliga MV spielen. Für D-Juniorinnen, Mädchen der Jahrgänge 2011 und 12, gibt es in MV keine Spielklasse. Die Mädchen sollen sich mit Jungen messen und regelmäßig bei Turnieren gegen Altersgenossinnen antreten.

Goesch soll dafür die Voraussetzungen schaffen und die Teams aufbauen. Die Hanseaten laden am 8. März, dem Internationalen Frauentag, zu einem Probe-Trainingstag nach Rostock ein. Sie planen, in der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr auf dem Klubgelände Spielerinnen für ihre Teams zu scouten.

„Ich freue mich über das Vertrauen und auf diese reizvolle Aufgabe“, sagt Frank Goesch, der sich im Auswahlverfahren gegen mehrere Bewerberinnen und Bewerber durchsetzen konnte.

Der gebürtige Rostocker war selbst kein aktiver Fußballer, aber lange Zeit als Trainer aktiv: 2004 stieg er als Nachwuchscoach der E-Junioren beim FC St. Pauli ein. Von 2005 bis 2006 arbeitete er am Nachwuchsleistungszentrum in Pinneberg.

Goesch trainierte Frauen des SV Hafen und des Rostocker FC

Nach der Rückkehr in seine Heimatstadt betreute er von 2011 bis 2014 das Verbandsliga-Team des SV Hafen. „Wir hatten zwar die sportliche Klasse für den Aufstieg, aber der Verein wollte für den Frauenfußball kein zusätzliches Geld zur Verfügung stellen. Deshalb bin ich damals gegangen und zum Rostocker FC gewechselt“, erinnert er sich. Goesch übernahm dort ein Team, das ebenfalls in der Verbandsliga spielte.

Er lebt seit drei Jahren mit seiner Freundin Sandra Liedtke (32) zusammen. Sie spielt bei der HSG Warnemünde Fußball. Aus einer früheren Beziehung hat er eine 15 Jahre alte Tochter.

Frank Goesch ist für Hansa als Schiedsrichter im Einsatz

Goesch ist seit 2009 Mitglied beim FC Hansa und seitdem für den Club als Schiedsrichter im Einsatz. Hauptberuflich arbeitet er seit zehn Jahren für die Firma Petri in der Lebensmittel-Branche. Er bereist als Handelsvertreter ganz Mecklenburg. In seiner Freizeit organisiert er Comedy-Events. Zudem produziert er den Podcast „Backstage HRO“.

Frank Goesch (l.), der die Rostocker Stadtmeisterschaften im Hallenfußball organisiert, bei der 10. Auflage im Januar 2023. Marvin Pröhl aus Kühlungsborn hatte bei der Tombola, deren Erlös gemeinnützigen Zwecken gespendet wurde, ein Hansa-Fan-Paket ersteigert. © Quelle: Jens Scholz

Seit vielen Jahren stellt er ehrenamtlich die Rostocker Stadtmeisterschaften im Hallenfußball auf die Beine. Im Januar feierte das Turnier, das Frank Goesch maßgeblich mit aus der Taufe hob, sein zehnjähriges Jubiläum.

Klubchef Marien: Das größte Problem ist die Infrastruktur

Mit dem Aufbau einer Abteilung für Mädchen und Frauen setzt der FC Hansa eine Forderung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) um. Der Dachverband der höchstklassigsten Ligen in Deutschland fordert in seiner Lizenzierungsordnung, „dass der Bewerber den Frauenfußball fördert sowie einen Beitrag zu seiner Professionalisierung und zur Steigerung seiner Beliebtheit leistet, indem er eine Frauen- und/oder Mädchenmannschaft zu offiziellen Wettbewerben anmeldet oder eine Kooperationsvereinbarung mit einem Fußballclub abschließt, der eine Frauen- und/oder Mädchenfußballabteilung unterhält“.

Der Rostocker Verein beschäftigt sich seit mehr als einem Jahr mit dem Thema Frauenfußball und hat erste, wichtige Weichen gestellt. „Das größte Problem ist die Infrastruktur. Da sehe ich die Stadt in der Verantwortung“, hatte Klubchef Robert Marien unlängst erklärt. Der Verein habe auf den eigenen Anlagen schlichtweg keinen Platz für weitere Teams.

Sechs Frauen-Teams spielen in der MV-Verbandsliga

Das Platzproblem hat Hansa vorerst selbst gelöst: Die weiblichen Hansa-Teams werden ihr Training und ihre Spiele auf der ehemals vereinseigenen Anlage in Rostock-Evershagen austragen. Das Sportamt habe zugesagt, den lädierten Kunstrasen zu ertüchtigen, Hansa werde die maroden Container zum Umziehen fit machen, so der Klubchef: „So wollen wir unsere Mädchen und die jungen Frauen da nicht reinschicken.“

Die höchste Frauen-Spielklasse im Nordosten ist die Verbandsliga. In dieser Saison nehmen sechs Teams am Spielbetrieb teil. Vom Landesfußballverband (LFV) hat Hansa die Zusage, dass die Frauen in dieser Liga starten könnten. Die Finanzierung der neuen Sparte ist nach Aussage des Klubs durch eine Zusage von Hauptsponsor 28 Black über einen mittleren fünfstelligen Betrag gesichert.