﻿Frauen von Hansa Rostock legen los: Das müssen Sie über das Team und seine Ziele wissen

Rostock. Am kommenden Sonntag steigt mit den Frauen vom FC Hansa Rostock ein neues Team in die Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern ein. Der Koggenklub hat innerhalb kurzer Zeit ein Team rekrutiert, das zum Auftakt auf die HSG Warnemünde trifft.

Vor dem mit Spannung erwarteten Start der Hanseatinnen beantwortet die OZ die wichtigsten Fragen zum Team, ihren Zielen und der Saison in der vierthöchsten Frauenspielklasse in Deutschland.

Wie groß ist das Frauenteam des FC Hansa Rostock?

Zum Team von Trainer Tino Spörk gehören 21 Feldspielerinnen und zwei Torhüterinnen. Mehr als 100 junge Frauen hatten für einen Platz in Hansas Verbandsliga-Mannschaft vorgespielt. Der ursprünglich 28 Spielerinnen umfassende Kader wurde verkleinert. Fünf Fußballerinnen wurden an die HSG Warnemünde ausgeliehen. Als Kapitänin führt die 18-jährige Torhüterin Merle Hellwig das Hansa-Team an. Co-Kapitänin ist die 32-jährige Sandra Liedtke.

Torhüterin Merle Hellwig (l.) – hier im Training mit Lara Mariuta-Schukat – ist Kapitänin der Hansa-Frauen. © Quelle: Christian Lüsch

Mit welchen Zielen startet das Rostocker Frauenteam?

Auf die Frage nach den Ambitionen hält sich Trainer Tino Spörk bedeckt: „Ich möchte unsere Ziele vor dem Spiel gegen den mehrfachen Landesmeister nicht nach außen tragen“, sagt er. Das sei für ihn eine Frage des Respekts. Es ist davon auszugehen, dass die Hanseatinnen einen Platz unter den Top 3 der Liga anstreben.

Insgesamt spielen in Mecklenburg-Vorpommern neun Teams in der Verbandsliga. Sie ist die höchste Fußball-Frauenklasse im Land und die vierthöchste Liga Deutschlands. Die Rostockerinnen treten auch im Landespokalwettbewerb an.

Wie lief die Saisonvorbereitung für die Fußballerinnen?

Während der fünfwöchigen Vorbereitung hat sich die neu formierte Mannschaft in mehreren Kurztrainingslagern gefunden und von den insgesamt neun Testspielen kein einziges verloren. Es gab sieben Siege und zwei Unentschieden. Mit Borussia Dortmund (4:1) und Hannover 96 (2:1) waren namhafte Gegner dabei. Den schottischen Zweitligisten FC St. Mirren bezwang der FC Hansa mit 4:0. Bei der Generalprobe vor dem Liga-Start gab es ein 2:2 gegen den stark eingeschätzten Regionalliga-Absteiger BW Hohen-Neuendorf aus Brand.

Der Hansa-Coach ist zufrieden – sowohl mit dem schnell zusammengewachsenen Team als auch mit den Bedingungen bei Hansa. „Wir können bei Hansa sehr gut und professionell arbeiten“, sagt er. Neben ihm als Chefcoach gehören die Co-Trainer Michael Birkenfeld und Verena Fricke-Wolff, die sich zudem um die Videoanalyse kümmert, zum Betreuerteam.

Wie groß ist das Interesse für das Hansa-Spiel am Sonntag?

Die Premiere der Hanseatinnen wird im Volksstadion stattfinden. Anpfiff ist um 14 Uhr. Der Eintritt für alle Zuschauer ist kostenlos. Der FC Hansa rechnet mit mehreren Hundert Zuschauern. Die weiteren Verbandsliga-Heimspiele werden die Hansa-Kickerinnen auf dem Kunstrasenplatz austragen. Tino Spörk meint, dass bei ihm und seinen Spielerinnen die wachsende Spannung spürbar sei. Wohl kaum jemand, der am Sonntag auflaufen werde, habe schon mal vor so vielen Zuschauern gespielt, meint er.

Welche Frauenteams sind Ligafavoriten?

Hansa-Trainer Spörk sieht den 1. FC Neubrandenburg als starken Widersacher. „Sie haben sich gut verstärkt und in der Vorbereitung gute Ergebnisse erzielt“, sagt der 53-Jährige. Am ersten Spieltag schossen die Neubrandenburgerinnen den FC Anker Wismar mit 14:2 ab. Aus Spörks Sicht haben die HSG Warnemünde und der TSV 1860 Stralsund großes Potenzial.

