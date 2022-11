FC Hansa Rostock gegen 1. FC Nürnberg: Glöckner-Premiere im Liveticker zum Nachlesen

Jedes Jahr strömen Touristen in das einstig ruhige Fischerdorf Warnemünde. Vor allem in der Hauptsaison und an den Wochenenden sind die freien Flächen rar. Doch nimmt der Tourismus im Ostseebad überhand? Oder könnte es ruhig noch mehr werden mit Hotels, Kreuzfahrt und Co.? Ein Großteil der Bewohner des Ostseebades hat eine klare Meinung dazu.