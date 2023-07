FC Hansa Rostock gegen 1. FC Nürnberg im OZ-Liveticker: Kogge führt zur Halbzeit-Pause 1:0

Rostock. Saisonauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga. Der FC Hansa Rostock empfängt am Sonntag (30. Juli) den 1. FC Nürnberg. Der Anpfiff im Ostseestadion erfolgt um 13.3o Uhr. Die OSTSEE-ZEITUNG ist live vor Ort und berichtet ab 12 Uhr mit einem Ticker von der Partie und der Stimmung rund ums Stadion. Schalten Sie ein!

Das jüngste Duell beider Teams ist bei den meisten Hansa-Fans noch in guter Erinnerung. Am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison sicherte sich der Koggenklub durch das 0:0 in Nürnberg den vorzeitigen Klassenerhalt. Die Kicker aus Bayern konnten am letzten Spieltag die Relegation und einen möglichen Abstieg in die 3. Liga verhindern.

Auch in der neuen Spielzeit wollen die Ostseestädter wieder gegen den Club jubeln. Dieses Mal wollen die FCH-Profis den Platz aber als Gewinner verlassen. Ob das gelingt, erfahren sie im OZ-Liveticker.

OZ